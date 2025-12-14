Η τρέχουσα αγωνιστική συνεχίζεται την Κυριακή με το Άρης - Ολυμπιακός να είναι το παιχνίδι που τραβά πιο έντονα τα φώτα της δημοσιότητας.

Μετά τις νίκες των Λεβαδειακού και ΟΦΗ και το Χ στο Κηφισιά - Αστέρας η 14η αγωνιστική συνεχίζεται την Κυριακή. Από τους μεγάλους η ΑΕΚ παίζει εκτός με τον Παναιτωλικό, ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο και ο Παναθηναϊκός εντός με τον Βόλο. Το παιχνίδι βέβαια που δεσπόζει είναι το Άρης - Ολυμπιακός που ξεκινά στις 20.00.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου

17.00: Λεβαδειακός - ΑΕΛ Novibet 3-0

18.00: ΟΦΗ - Πανσερραϊκός 3-0

20.00: Κηφισιά - Αστέρας AKTOR 0-0

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου

17.30: Παναιτωλικός - ΑΕΚ (CS1HD)

18.00: Ατρόμητος - ΠΑΟΚ (NS2HD)

20.00: Άρης - Ολυμπιακός (NS PRIME)

21.00: Παναθηναϊκός - Βόλος (CS1HD)

Η βαθμολογία

OM. ΓΚ.Υ-ΓΚ.Κ. ΒΑΘΜΟΙ

1. Ολυμπιακός 30-7 34

2. ΠΑΟΚ 29-10 32

3. ΑΕΚ 19-10 31

4. Λεβαδειακός 34-17 25

---------------------------------------

5. Βόλος 16-16 22

6. Παναθηναϊκός 19-14 19

7. Κηφισιά 21-22 17

8. Άρης 12-16 16

---------------------------------------

9. Παναιτωλικός 14-18 15

10. Αστέρας Aktor 15-18 13

11. ΟΦΗ 14-25 12

12. Ατρόμητος Αθ. 12-20 9

13. ΑΕΛ Novibet 13-27 8

14. Πανσερραϊκός 7-35 5

* Λεβαδειακός, Κηφισιά, Αστέρας Aktor, Πανσερραϊκός, ΑΕΛ Novibet έχουν 14 αγώνες. Ο Παναθηναϊκός έχει 12 ματς και οι υπόλοιπες ομάδες 13.