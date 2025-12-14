Stoiximan Super League 1: Όλα τα βλέμματα στο Άρης - Ολυμπιακός
Μετά τις νίκες των Λεβαδειακού και ΟΦΗ και το Χ στο Κηφισιά - Αστέρας η 14η αγωνιστική συνεχίζεται την Κυριακή. Από τους μεγάλους η ΑΕΚ παίζει εκτός με τον Παναιτωλικό, ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο και ο Παναθηναϊκός εντός με τον Βόλο. Το παιχνίδι βέβαια που δεσπόζει είναι το Άρης - Ολυμπιακός που ξεκινά στις 20.00.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής
Σάββατο 13 Δεκεμβρίου
17.00: Λεβαδειακός - ΑΕΛ Novibet 3-0
18.00: ΟΦΗ - Πανσερραϊκός 3-0
20.00: Κηφισιά - Αστέρας AKTOR 0-0
Κυριακή 14 Δεκεμβρίου
17.30: Παναιτωλικός - ΑΕΚ (CS1HD)
18.00: Ατρόμητος - ΠΑΟΚ (NS2HD)
20.00: Άρης - Ολυμπιακός (NS PRIME)
21.00: Παναθηναϊκός - Βόλος (CS1HD)
Η βαθμολογία
OM. ΓΚ.Υ-ΓΚ.Κ. ΒΑΘΜΟΙ
1. Ολυμπιακός 30-7 34
2. ΠΑΟΚ 29-10 32
3. ΑΕΚ 19-10 31
4. Λεβαδειακός 34-17 25
---------------------------------------
5. Βόλος 16-16 22
6. Παναθηναϊκός 19-14 19
7. Κηφισιά 21-22 17
8. Άρης 12-16 16
---------------------------------------
9. Παναιτωλικός 14-18 15
10. Αστέρας Aktor 15-18 13
11. ΟΦΗ 14-25 12
12. Ατρόμητος Αθ. 12-20 9
13. ΑΕΛ Novibet 13-27 8
14. Πανσερραϊκός 7-35 5
* Λεβαδειακός, Κηφισιά, Αστέρας Aktor, Πανσερραϊκός, ΑΕΛ Novibet έχουν 14 αγώνες. Ο Παναθηναϊκός έχει 12 ματς και οι υπόλοιπες ομάδες 13.
