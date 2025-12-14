Άρης - Ολυμπιακός: Πού θα δείτε τις αναμετρήσεις στη Super League
Δείτε αναλυτικά τις ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημερινών παιχνιδιών στη Stoiximan Super League.
Σήμερα, Κυριακή, συνεχίζεται η 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League με τέσσερις αναμετρήσεις. Στις 17:30 ο Παναιτωλικός υποδέχεται την ΑΕΚ σε απευθείας μετάδοση από το Cosmote Sport 1. Λίγο αργότερα, στις 18:00, ο Ατρόμητος φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ (Nova Sports 2).
Στις 20:00 ακολουθεί το Άρης - Ολυμπιακός που μεταδίδεται live από το Nova Sports prime και τέλος, στις 21:00 σέντρα στο Παναθηναϊκός - Βόλος (Cosmote Sport 1).
Οι μεταδόσει της ημέρας
- Παναιτωλικός - ΑΕΚ (17:30, Cosmote Sport 1)
- Ατρόμητος - ΠΑΟΚ (18:00, Nova Sports 2)
- Άρης - Ολυμπιακός (20:00, Νova Sports prime)
- Παναθηναϊκός - Βόλος (21:00, Cosmote Sport 1)
@Photo credits: eurokinissi, ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.