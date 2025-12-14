Δείτε αναλυτικά τις ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημερινών παιχνιδιών στη Stoiximan Super League.

Σήμερα, Κυριακή, συνεχίζεται η 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League με τέσσερις αναμετρήσεις. Στις 17:30 ο Παναιτωλικός υποδέχεται την ΑΕΚ σε απευθείας μετάδοση από το Cosmote Sport 1. Λίγο αργότερα, στις 18:00, ο Ατρόμητος φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ (Nova Sports 2).

Στις 20:00 ακολουθεί το Άρης - Ολυμπιακός που μεταδίδεται live από το Nova Sports prime και τέλος, στις 21:00 σέντρα στο Παναθηναϊκός - Βόλος (Cosmote Sport 1).

Οι μεταδόσει της ημέρας