Ολυμπιακός: Η βαθμολογία και το πρόγραμμα του Youth League με τα το «διπλό» των Νέων στην Άρσεναλ
Μετά την 4αρα κόντρα στην Πάφο, οι Νέοι του Ολυμπιακού... άλωσαν την έδρα της Άρσεναλ και επικράτησαν με 2-1 των Λονδρέζων για την 2η αγωνιστική της League Phase του Youth League.
Με αυτόν τον τρόπο, ο Ολυμπιακός έφτασε τους έξι βαθμούς στην συνολική βαθμολογία και έχοντας συντελεστή των γκολ στο +5 (6-1), κάτι που παίζει σημαντικό ρόλο στο τέλος της συγκεκριμένης φάσης.
Συγκεκριμένα:
1. Τότεναμ 6 β. (11-3)
2. Μάντσεστερ Σίτι 6 β. (6-1)*
3. Ολυμπιακός 6 β. (6-1)
4. Τσέλσι 6 β. (8-4)
5. Ρεάλ Μαδρίτης 6 β. (7-3)
6. Λεβερκούζεν 6 β. (5-2)
7. Κλαμπ Μπριζ 6 β. (5-2)
8. Σλάβια Πράγας 4 β. (7-2)
9. Παρί Σεν Ζερμέν 4 β. (5-1)*
10. Άγιαξ 4 β. (6-4)
11. Μπιλμπάο 4 β. (4-2)
12. Λίβερπουλ 4 β. (2-0)
13. Σπόρτινγκ Λισσαβόνας 4 β. (4-3)
14. Ντόρτμουντ 4 β. (3-2)*
15. Μπαρτσελόνα 4 β. (3-2)*
16. Ατλέτικο Μαδρίτης 4 β. (2-1)
17. Μπενφίκα 3 β. (9-6)
18. Αϊντχόφεν 3 β. (8-5)
19. Κοπεγχάγη 3 β. (5-2)
20. Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 3 β.(5-2)
21. Μπάγερν Μονάχου 3 β. (3-2)
22. Βιγιαρεάλ 3 β. (4-5)
23. Ουνιόν Σαν Ζιλουάζ 3 β. (4-6)
24. Ίντερ 2 β. (3-3)
25. Νάπολι 1 β. (1-3)
26. Γιουβέντους 0 β. (2-4)
27. Μαρσέιγ 0 β. (5-8)
28. Άρσεναλ 0 β. (2-5)
29. Μονακό 0 β. (2-5)
30. Νιουκάστλ 0 β. (2-5)
31. Καϊράτ 0 β. (3-7)
32. Αταλάντα 0 β. (1-7)
33. Γαλατασαράι 0 β. (0-6)
34. Πάφος 0 β. (0-7)
35. Γκαραμπάγκ 0 β. (1-12)
36. Μπόντο Γκλιμτ 0 β. (0-11)
* Είναι σε εξέλιξη
Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στην Βαρκελώνη για να αντιμετωπίσει την επόμενη αγωνιστική τους Νέους της Μπαρτσελόνα με στόχο το 3/3 στις 21 Οκτωβρίου, τη μέρα που θα αγωνιστεί και η πρώτη ομάδα.
Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού:
17 Σεπτεμβρίου: Ολυμπιακός - Πάφος 4-0
1 Οκτωβρίου: Άρσεναλ – Ολυμπιακός 1-2
21 Οκτωβρίου: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός
4 Νοεμβρίου: Ολυμπιακός – Αϊντχόβεν
26 Νοεμβρίου: Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης
9 Δεκεμβρίου: Καϊράτ – Ολυμπιακός
Να θυμίσουμε πως το φορμάτ για τη League Phase του Youth League είναι ως εξής. Οι πρώτοι 22 της βαθμολογίας περνούν στη φάση των «32» της διοργάνωσης ενώ οι υπόλοιπες ομάδες αποχαιρετούν οριστικά την Ευρώπη.
Από αυτή την 22άδα, οι θέσεις 1-6 θα μπουν στην κλήρωση με τις ομάδες από τις θέσεις 17-22 της βαθμολογίας. Από την άλλη, αυτοί που θα τερματίσουν από τη θέση 7 μέχρι τη θέση 16, θα βρουν μπροστά τους τις ομάδες που θα βγουν από το Champions Path.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.