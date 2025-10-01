Ο Ολυμπιακός έφυγε νικητής από την έδρα της Άρσεναλ, επικρατώντας με 2-1 και κάνοντας το 2/2 στο League Phase του Youth League. Παράλληλα, βρίσκεται στην πρώτη 6άδα της βαθμολογίας και εκεί στοχεύει να μείνει και την επόμενη αγωνιστική, όταν θα φιλοξενηθεί από την Μπαρτσελόνα.

Μετά την 4αρα κόντρα στην Πάφο, οι Νέοι του Ολυμπιακού... άλωσαν την έδρα της Άρσεναλ και επικράτησαν με 2-1 των Λονδρέζων για την 2η αγωνιστική της League Phase του Youth League.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Ολυμπιακός έφτασε τους έξι βαθμούς στην συνολική βαθμολογία και έχοντας συντελεστή των γκολ στο +5 (6-1), κάτι που παίζει σημαντικό ρόλο στο τέλος της συγκεκριμένης φάσης.

Συγκεκριμένα:

1. Τότεναμ 6 β. (11-3)

2. Μάντσεστερ Σίτι 6 β. (6-1)*

3. Ολυμπιακός 6 β. (6-1)

4. Τσέλσι 6 β. (8-4)

5. Ρεάλ Μαδρίτης 6 β. (7-3)

6. Λεβερκούζεν 6 β. (5-2)

7. Κλαμπ Μπριζ 6 β. (5-2)

8. Σλάβια Πράγας 4 β. (7-2)

9. Παρί Σεν Ζερμέν 4 β. (5-1)*

10. Άγιαξ 4 β. (6-4)

11. Μπιλμπάο 4 β. (4-2)

12. Λίβερπουλ 4 β. (2-0)

13. Σπόρτινγκ Λισσαβόνας 4 β. (4-3)

14. Ντόρτμουντ 4 β. (3-2)*

15. Μπαρτσελόνα 4 β. (3-2)*

16. Ατλέτικο Μαδρίτης 4 β. (2-1)

17. Μπενφίκα 3 β. (9-6)

18. Αϊντχόφεν 3 β. (8-5)

19. Κοπεγχάγη 3 β. (5-2)

20. Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 3 β.(5-2)

21. Μπάγερν Μονάχου 3 β. (3-2)

22. Βιγιαρεάλ 3 β. (4-5)

23. Ουνιόν Σαν Ζιλουάζ 3 β. (4-6)

24. Ίντερ 2 β. (3-3)

25. Νάπολι 1 β. (1-3)

26. Γιουβέντους 0 β. (2-4)

27. Μαρσέιγ 0 β. (5-8)

28. Άρσεναλ 0 β. (2-5)

29. Μονακό 0 β. (2-5)

30. Νιουκάστλ 0 β. (2-5)

31. Καϊράτ 0 β. (3-7)

32. Αταλάντα 0 β. (1-7)

33. Γαλατασαράι 0 β. (0-6)

34. Πάφος 0 β. (0-7)

35. Γκαραμπάγκ 0 β. (1-12)

36. Μπόντο Γκλιμτ 0 β. (0-11)

* Είναι σε εξέλιξη

Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στην Βαρκελώνη για να αντιμετωπίσει την επόμενη αγωνιστική τους Νέους της Μπαρτσελόνα με στόχο το 3/3 στις 21 Οκτωβρίου, τη μέρα που θα αγωνιστεί και η πρώτη ομάδα.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού:

17 Σεπτεμβρίου: Ολυμπιακός - Πάφος 4-0

1 Οκτωβρίου: Άρσεναλ – Ολυμπιακός 1-2

21 Οκτωβρίου: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός

4 Νοεμβρίου: Ολυμπιακός – Αϊντχόβεν

26 Νοεμβρίου: Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης

9 Δεκεμβρίου: Καϊράτ – Ολυμπιακός

Να θυμίσουμε πως το φορμάτ για τη League Phase του Youth League είναι ως εξής. Οι πρώτοι 22 της βαθμολογίας περνούν στη φάση των «32» της διοργάνωσης ενώ οι υπόλοιπες ομάδες αποχαιρετούν οριστικά την Ευρώπη.

Από αυτή την 22άδα, οι θέσεις 1-6 θα μπουν στην κλήρωση με τις ομάδες από τις θέσεις 17-22 της βαθμολογίας. Από την άλλη, αυτοί που θα τερματίσουν από τη θέση 7 μέχρι τη θέση 16, θα βρουν μπροστά τους τις ομάδες που θα βγουν από το Champions Path.