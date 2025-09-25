Σύμφωνα με την Α Bola, η εκτίμηση του προπονητή του, Ρουί Μπόρζες, δεν αρκεί στον Φώτη Ιωαννίδη, που θέλει να ξεκινά βασικός αντί του Σουάρες στη Σπόρτινγκ.

Ο Φώτης Ιωαννίδης δείχνει αποφασισμένος να διεκδικήσει τη θέση του Λουίς Σουάρες στο βασικό σχήμα του Ρούι Μπόρζες, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η Α Bola. Ο Έλληνας στράικερ πέρασε στο ματς της Σπόρτινγκ με τη Μορεϊρένσε στο 78ο λεπτό και μόλις δεκατρία λεπτά αργότερα πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα των Λιονταριών, εκμεταλλευόμενος την εξαιρετική ασίστ του Άλισον Σάντος.

Οι Πορτογάλοι, ιδιαίτερα μετά τη συγκεκριμένη εμφάνιση, υποστηρίζουν ότι ο 25χρονος έχει την εμπιστοσύνη του προπονητή του, αλλά στοχεύει σε κάτι μεγαλύτερο και αυτό δεν είναι άλλο από το να γίνει βασικός αφήνοντας πίσω τον Κολομβιανό επιθετικό.

Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται ακόμα σε μειονεκτική θέση λόγω της καθυστερημένης άφιξής του στην ομάδα και του ότι ο Σουάρες έχει ήδη σημειώσει τέσσερα γκολ και τρεις ασίστ σε οκτώ αγώνες, ο Ιωαννίδης δείχνει αυτοπεποίθηση πως θα καθιερωθεί μέσα στη σεζόν.

Ο Ρούι Μπόρζες, άλλωστε, στο τέλος του πιο πρόσφατου ματς τους δήλωσε ότι αισθάνεται τυχερός που διαθέτει δύο κεντρικούς επιθετικούς τέτοιας ποιότητας, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτή την πόρτα για έναν υγιή ανταγωνισμό στη γραμμή κρούσης του ανάμεσα στον Έλληνα διεθνή και τον Σουάρες.