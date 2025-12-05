Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του ντέρμπι για το πρωτάθλημα Πορτογαλίας.

Ντέρμπι πρωτοπόρων περιλαμβάνει το αποψινό (5/12) πρόγραμμα της πορτογαλικής λίγκας, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να αντιμετωπίζει τον Γιώργο Βαγιαννίδη.

Η Μπενφίκα του Ζοσέ Μουρίνιο φιλοξενεί τη Σπόρτινγκ, με αμφότερες να θέλουν το τρίποντο για να παραμείνουν κοντά στην 1η της βαθμολογίας, Πόρτο.

Ο αγώνας θα κάνει σέντρα στις 22:15 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 3.