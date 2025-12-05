Μπενφίκα - Σπόρτινγκ: Πού θα δείτε τη «μάχη» των Ελλήνων στην Πορτογαλία
Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του ντέρμπι για το πρωτάθλημα Πορτογαλίας.
Ντέρμπι πρωτοπόρων περιλαμβάνει το αποψινό (5/12) πρόγραμμα της πορτογαλικής λίγκας, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να αντιμετωπίζει τον Γιώργο Βαγιαννίδη.
Η Μπενφίκα του Ζοσέ Μουρίνιο φιλοξενεί τη Σπόρτινγκ, με αμφότερες να θέλουν το τρίποντο για να παραμείνουν κοντά στην 1η της βαθμολογίας, Πόρτο.
Ο αγώνας θα κάνει σέντρα στις 22:15 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 3.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.