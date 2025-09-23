Ο Φώτης Ιωαννίδης πέρασε ως αλλαγή στο 79΄και σκόραρε στις καθυστερήσεις στη νίκη με 3-0 της Σπόρτινγκ κόντρα στην Μορεϊρένσε για να ανοίξει λογαριασμό στην Πορτογαλία.

Το πρώτο... δεν άργησε! Πριν καν προλάβει να κάνει ντεμπούτο ως βασικός με τη φανέλα της Σπόρτινγκ, ο Φώτης Ιωαννίδης άνοιξε λογαριασμό με τα Λιοντάρια στη νίκη με 3-0 απέναντι στην Μορεϊρένσε.

Ο Έλληνας επιθετικός μπήκε αλλαγή στο ματς στο 79΄κι έβαλε τη σφραγίδα του σκοράροντας το 3-0 στο 90΄+4΄για να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα με το πρώτο του γκολ στην Πορτογαλία.

Έπειτα από παράλληλη μπαλιά από την αριστερή πτέρυγα, ο Ιωαννίδης πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας και με προβολή έγραψε το τελικό 3-0. Τα πρώτα δυο γκολ των Λιονταριών είχαν σημειώσει Σουάρες και Γκονζάλβες από το σημείο του πέναλτι στο 76΄και στο 90΄ αντίστοιχα.

Ο Ρούι Μπόρχες με το σκορ στο 1-0 έριξε στον αγώνα τον 25χρονο πρώην φορ του Παναθηναϊκού κι ο τελευταίος δεν άργησε να τον δικαιώσει, ανοίγοντας λογαριασμό με τη νέα του ομάδα. Στον αγώνα συμμετείχε και ο Γιώργος Βαγιαννίδης, ο οποίος πήρε φανέλα βασικού και αγωνίστηκε σε ολόκληρο το 90λεπτο.