Ιωαννίδης: Άνοιξε λογαριασμό με τη Σπόρτινγκ και σκόραρε στην τριάρα επί της Μορεϊρένσε (vid)
Το πρώτο... δεν άργησε! Πριν καν προλάβει να κάνει ντεμπούτο ως βασικός με τη φανέλα της Σπόρτινγκ, ο Φώτης Ιωαννίδης άνοιξε λογαριασμό με τα Λιοντάρια στη νίκη με 3-0 απέναντι στην Μορεϊρένσε.
Ο Έλληνας επιθετικός μπήκε αλλαγή στο ματς στο 79΄κι έβαλε τη σφραγίδα του σκοράροντας το 3-0 στο 90΄+4΄για να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα με το πρώτο του γκολ στην Πορτογαλία.
Έπειτα από παράλληλη μπαλιά από την αριστερή πτέρυγα, ο Ιωαννίδης πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας και με προβολή έγραψε το τελικό 3-0. Τα πρώτα δυο γκολ των Λιονταριών είχαν σημειώσει Σουάρες και Γκονζάλβες από το σημείο του πέναλτι στο 76΄και στο 90΄ αντίστοιχα.
Ο Ρούι Μπόρχες με το σκορ στο 1-0 έριξε στον αγώνα τον 25χρονο πρώην φορ του Παναθηναϊκού κι ο τελευταίος δεν άργησε να τον δικαιώσει, ανοίγοντας λογαριασμό με τη νέα του ομάδα. Στον αγώνα συμμετείχε και ο Γιώργος Βαγιαννίδης, ο οποίος πήρε φανέλα βασικού και αγωνίστηκε σε ολόκληρο το 90λεπτο.
