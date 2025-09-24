Σύμφωνα με το πρωτοσέλιδο της Record, ο Ρουί Μπόρζες εκτιμάει την δουλειά του Ιωαννίδη και τον προορίζει στο μυαλό του για τρεις θέσεις.

Η «Record» αφιέρωσε ένα μικρό κομμάτι του σημερινού της πρωτοσέλιδου για να αναφερθεί στον Φώτη Ιωαννίδη, τις πρώτες εντυπώσεις που έχει αφήσει και τα σχέδια που έχει για κείνον ο τεχνικός της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Ρουί Μπόρζες.

Το ρεπορτάζ των Πορτογάλων σημειώνει πως εκείνος έχει κερδίσει τους πάντες μέσα στην ομάδα με την σκληρή δουλειά που κάνει, ώστε να καταφέρει να προσαρμοστεί γρήγορα στον τρόπο παιχνιδιού του κλαμπ. Φυσικά, η εικόνα αυτή χαροποιεί ιδιαίτερα και τον Πορτογάλο τεχνικό της ομάδας, ο οποίος αυτή τη στιγμή θεωρεί πως ο Έλληνας φορ θα μπορούσε να δώσει λύσεις σε τρεις διαφορετικές θέσεις.

Η πρώτη είναι η φυσική του θέση, αυτή του επιθετικού που είναι μόνος του στην κορυφή της επίθεσης, η άλλη είναι εκείνη του δεύτερου φορ και η τρίτη να αγωνιστεί στο αριστερό «φτερό» της επίθεσης. Μάλιστα, τονίζεται πως σύντομα θα βρεθεί στην αρχική ενδεκάδα παρέα με τον Σουάρες.

Υπενθυμίζουμε πως το βράδυ της Δευτέρας (23/09) ο Φώτης Ιωαννίδης σκόραρε το πρώτο του γκολ με την φανέλα της Σπόρτινγκ στον αγώνα κόντρα στην Μορεϊρένσε μπαίνοντας ως αλλαγή.

Η αναφορά στον Ιωαννίδη

«Ο Ιωαννίδης... χτυπά την πόρτα. Έτοιμος για την ενδεκάδα μαζί με τον Σουάρες. Δουλεύεται για τρεις θέσεις».