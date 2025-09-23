Μπόρζες για Ιωαννίδη: «Θα μας δώσει πολλά, υπάρχει ένας ευχάριστος πονοκέφαλος για την θέση του φορ»

Ο Ρουί Μπόρζες μίλησε για άλλη μια φορά με τα καλύτερα λόγια για τον Φώτη Ιωαννίδη, μετά το παρθενικό γκολ που σημείωσε εκείνος κόντρα στην Μορεϊρένσε.

Στην χθεσινή νίκη της Σπόρτινγκ με 3-0 μέσα στην έδρα της κόντρα στην Μορεϊρένσε ο Φώτης Ιωαννίδης σκόραρε το πρώτο του τέρμα με την φανέλα της ομάδας από την Λισαβόνα. Στο 90+5' ο Άλισον Σάντος έκανε την κούρσα από τα αριστερά, μπήκε στην περιοχή του αντιπάλου, έκανε το γύρισμα στο πρώτο δοκάρι και ο Έλληνας φορ πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας και σκόραρε για το 3-0.

Ο προπονητής των «λιονταριών» της Λισαβόνας Ρουί Μπόρζες ρωτήθηκε μετά την λήξη του αγώνα για την απόδοση του Ιωαννίδη στο παιχνίδι αυτό, στο οποίο εκείνος μπήκε ως αλλαγή στο 79ο λεπτό στην θέση του άλλου επιθετικού του κλαμπ, Λουίς Σουάρες.

Ο Πορτογάλος τεχνικός ανέφερε πως περιμένει ο Ιωαννίδης να δώσει πολλά ακόμα στην ομάδα και ότι είναι ένας... ευχάριστος πονοκέφαλος για κείνον να έχει δύο τέτοιους φορ στην διάθεσή του.

«Ο Ιωαννίδης τα πήγε αρκετά καλά. Είναι ένας παίκτης που θα μας φέρει πολλά πράγματα. Είναι στην φάση που αντιλαμβάνεται τις δυναμικές, ώστε να μπορέσει να ταιριάξει ακόμη περισσότερο στην ομάδα. Γνωρίζουμε πολύ καλά τι μπορεί να μας δώσει και τι θα μας δώσει. Είμαι πολύ χαρούμενος που έχω δύο υπέροχους επιθετικούς. Είναι ευχάριστος πονοκέφαλος».

Να σημειωθεί πως στο ίδιο παιχνίδι αγωνίστηκε για δεύτερη σερί φορά βασικός με την φανέλα της Σπόρτινγκ ο Γιώργος Βαγιαννίδης.