Ο Ουσμάν Ντεμπελέ λύγισε μετά την κατάκτηση του βραβείου και ξέσπασε σε κλάματα. Η νύχτα... μέρα στο Παρίσι από τα πυροτεχνήματα.

«Είναι απίστευτο αυτό που ζω, είχαμε μια καταπληκτική σεζόν. Ζω κάτι μοναδικό. Το να κερδίσεις αυτό το τρόπαιο, το να στο δίνει ο Ροναλντίνιο, είναι κάτι μοναδικό. Ευχαριστώ την Παρί, τον πρόεδρο, την ομάδα τους συμπαίκτες μου. Ο Αλ Κελαϊφί είναι σαν πατέρας μου, όπως και ο Λουίς Ενρίκε, ο οποίος με βοήθησε να φτάσω τόσο ψηλά» τόνισε ο Ντεμπελέ, κρατώντας στα χέρια του τη Χρυσή Μπάλα και κάπου εκεί ξέσπασε. Ο Γάλλος σταρ της Παρί δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, αφιερώνοντας την τεράστια αυτή διάκριση και στη μητέρα του.

O Ντεμπελέ έγινε ο 6ος Γάλλος παίκτης στην ιστορία που κερδίζει τη Χρυσή Μπάλα μετά τους Κοπά, Πλατινί (3), Παπέν, Ζιντάν και Μπενζεμά. Παράλληλα, η Γαλλία έγινε η χώρα με τους περισσότερους διαφορετικούς παίκτες που έχουν κερδίσει αυτό το βραβείο, ξεπερνώντας την Ιταλία και τη Γερμανία (πέντε). Τα πυροτεχνήματα φώτισαν το Παρίσι, με τους Γάλλους να αποθεώνουν τον σταρ της Παρί γι αυτή την τεράστια διάκριση.