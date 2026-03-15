Νέα γκέλα για τη Λιόν, ανάσα για τη Λιλ

Η Λιόν παραχώρησε λευκή ισοπαλία στη Χάβρη και βρέθηκε στην 4η θέση της βαθμολογίας. Πήρε ανάσα η Λιλ και πλησίασε στην τετράδα.

Η Λιόν δεν κατάφερε να επιστρέψει στις νίκες, μένοντας στο 0-0 με τη Χάβρη εκτός έδρας. Ηταν το πέμπτο ματς σε 15 ημέρες για την ομάδα του Φονσέκα, με την κόπωση να αποτυπώνεται στον αγωνιστικό χώρο. Στην 4η θέση η Λιόν και στο -2 από την 3η Μαρσέιγ. Αξίζει να σημειωθεί, πως το τελευταίο της τρίποντο στη Ligue 1 χάνεται στις 15 Φεβρουαρίου. Παρά τις πολλές ευκαιρίες και το αριθμητικό πλεονέκτημα στο δεύτερο ημίχρονο, οι «λιονέ» δεν βρήκαν το γκολ, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων, Μορί Ντιαό.

Με το μυαλό περισσότερο στη ρεβάνς με τη Ριέκα, για τη φάση των «16» του Conference League, η Στρασμπούρ παραχώρησε «λευκή» ισοπαλία στην Παρί FC και μένει πίσω στη μάχη για την έξοδο στην Ευρώπη. Στον αντίποδα, οι νεοφώτιστοι πήραν άλλον έναν βαθμό και διατηρούν απόσταση ασφαλείας από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Η Λιλ επικράτησε 2-1 εκτός έδρας της Ρεν, επέστρεψε στην 5η θέση, αλλά βρέθηκε στο -3 από την τετράδα. Ο Φερνάντες - Πάρντο άνοιξε το σκορ, ενώ ο Χάραλντσον πέτυχε το 2ο γκολ της Λιλ. Ο Λεπόλ μείωσε σε 2-1 στο 59ο λεπτό.