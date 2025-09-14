Ο Φώτης Ιωαννίδης πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την Σπόρτινγκ το βράδυ του Σαββάτου (13/9) και έκανε σχετική ανάρτηση στα social media πανηγυρίζοντας τους τρεις βαθμούς της ομάδας του.

Το ντεμπούτο του Φώτη Ιωαννίδη με τη φανέλα της Σπόρτινγκ δεν άργησε να έρθει για τον Έλληνα διεθνή! Ο πρώην αρχηγός του Παναθηναϊκού, μερικές ημέρες μετά την επιστροφή από τις υποχρεώσεις με την εθνική Ελλάδας, πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση με τα Λιοντάρια στο ματς με την Φαμαλικάο.

Ένα ντεμπούτο που συνδυάστηκε με νίκη για την ομάδα του Ρούι Μπόρχες μιας και έφυγε με το 2-1 από την έδρα της αντιπάλου της. Ο Ιωαννίδης -σε ένα ματς που ο Γιώργος Βαγιαννίδης ξεκίνησε βασικός- πέρασε μέσα στο 68ο λεπτό και αγωνίστηκε στην κορυφή της επίθεσης.

Ο Έλληνας επιθετικός «πανηγύρισε» με ανάρτηση στα social media το ντεμπούτο του με την Σπόρτινγκ ανεβάζοντας φωτογραφίες από το παιχνίδι. «Πολύ χαρούμενος με το ντεμπούτο μου και τους τρεις βαθμούς! Συνεχίζουμε!», είναι το μήνυμα του Ιωαννίδη με τα σχετικά ιμότζι να ακολουθούν.

Η ανάρτηση του Ιωαννίδη: