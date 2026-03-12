Αντιδράσεις από τα πορτογαλικά ΜΜΕ για το πέναλτι του Βαγιαννίδη: «Δεν υπάρχει παράβαση»
Ο Γιώργος Βαγιαννίδης και οι συμπαίκτες του με την Σπόρτινγκ Λισσαβόνας δεν είχαν ευχάριστο βράδυ στη Νορβηγία καθώς «λύγισαν» απέναντι στην Μπόντο Γκλιμτ και με το βαρύ 3-0 φαίνεται πως θα αποχαιρετήσει το Champions League.
Ο Έλληνας αμυντικός υπέπεσε σε παράβαση και από το συγκεκριμένο πέναλτι άνοιξε ο δρόμος των Νορβηγών προς τη νίκη, με τα πορτογαλικά ΜΜΕ να εκφράζουν τον προβληματισμό τους για αν ήταν όντως παράβαση ή όχι.
Για την ακρίβεια, η «A Bola» στέκεται σε αρκετές αποφάσεις του Σλοβάκου διαιτητή, Ίβαν Κρούζλιατς αναφέροντας ότι έπαιξε ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα.
