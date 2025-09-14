Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο προπονητής της Σπόρτινγκ, Ρούι Μπόρζες, για τους δύο Έλληνες παίκτες της ομάδας εκθειάζοντας το ταλέντο και την εργατικότητα τους.

Η Σπόρτινγκ ανασυντάχθηκε μετά την ήττα από τη Πόρτο και με γκολ του Σουάρεζ στο 65' κατάφερε να αποδράσει με 1-2 από την έδρα της Φαμαλικάο και να πάρει τους τρεις πολύτιμους βαθμούς.

Στον αγώνα ξεκίνησε βασικός ο Βαγιαννίδης, ενώ στο 68 λεπτό πέρασε ως αλλαγή και ο έτερος Έλληνας της ομάδας, Φώτης Ιωαννίδης, ο οποίος έκανε και το επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα του συλλόγου.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο προπονητής της Σπόρτινγκ, Ρούι Μπόρζες μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τους δύο Έλληνες παίκτες εκθειάζοντας το ταλέντο και την εργατικότητα τους.

«Ο Ιωαννίδης μπήκε πολύ καλά στο αμυντικό κομμάτι, με μεγάλη προσήλωση. Ήρθε να αμυνθεί μέχρι την περιοχή μας σε μια φάση, έδωσε σύνδεση στο παιχνίδι εσωτερικά. Στη ζώνη του, τα πήγε πολύ καλά βοηθώντας την ομάδα να κρατήσει, να ανασάνει και να ανέβει στο γήπεδο»

«Ο Βαγιαννίδης έδωσε μια μεγάλη απάντηση. Ερχόταν από δύο παιχνίδια 90 λεπτών με την εθνική. Έδωσε μεγάλη απάντηση, αρχίζει να καταλαβαίνει τις δυναμικές της ομάδας, θέλαμε να μεγαλώσει με ηρεμία. Ξέρουμε τι παίκτη έχουμε, τον παρακολουθούσαμε εδώ και καιρό. Ο Βαγιαννίδης και ο Ιωαννίδης φέρνουν διαφορετικά πράγματα, χαίρομαι που μπορώ να βασίζομαι και στους δύο», κατέληξε ο Πορτογάλος τεχνικός.