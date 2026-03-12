Οπαδοί της Σπόρτινγκ επιτέθηκαν στο πούλμαν της ομάδας τους τη στιγμή που αποχωρούσε από το Μπόντο.

Η Μπόντο με το εντυπωσιακό 3-0 στη Νορβηγία ψαλίδισε σημαντικά τις ελπίδες της Σπόρτινγκ για πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League. Ωστόσο, αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, περίπου 30 Πορτογάλοι οπαδοί που είχαν ταξιδέψει μέχρι το παγωμένο Μπόντο ξέσπασαν κατά της αποστολής του συλλόγου. Φώναζαν συνθήματα εκφράζοντας την οργή τους για την κακή εμφάνιση, ενώ η παρουσία της αστυνομίας απέτρεψε τα χειρότερα, καθώς οι οπαδοί τελικά αποχώρησαν για το δύσκολο ταξίδι της επιστροφής.