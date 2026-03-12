Μπόντο - Σπόρτινγκ: Ξέσπασαν οι Πορτογάλοι οπαδοί μετά τη συντριβή
Η Μπόντο με το εντυπωσιακό 3-0 στη Νορβηγία ψαλίδισε σημαντικά τις ελπίδες της Σπόρτινγκ για πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League. Ωστόσο, αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, περίπου 30 Πορτογάλοι οπαδοί που είχαν ταξιδέψει μέχρι το παγωμένο Μπόντο ξέσπασαν κατά της αποστολής του συλλόγου. Φώναζαν συνθήματα εκφράζοντας την οργή τους για την κακή εμφάνιση, ενώ η παρουσία της αστυνομίας απέτρεψε τα χειρότερα, καθώς οι οπαδοί τελικά αποχώρησαν για το δύσκολο ταξίδι της επιστροφής.
Ultras do Sporting protestaram junto ao autocarro dos leões após derrota com o Bodø/Glimt.— Sporting CP Adeptos (@Sporting_CPAdep) March 11, 2026
Polícia fez um cordão a separar o veículo do grupo de insatisfeitos com a exibição e resultado no arranque dos 'oitavos' da Champions. pic.twitter.com/WpPfqhYwkS
