Με τον Φώτη Ιωαννίδη να πραγματοποιεί το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Σπόρτινγκ και τον Γιώργο Βαγιαννίδη να ξεκινάει για πρώτη φορά βασικός, τα Λιοντάρια επικράτησαν 2-1 της Φαμαλικάο επιστρέφοντας στις νίκες.

Η Σπόρτινγκ άφησε πίσω της την ήττα από την Πόρτο και ξαναμπήκε στις... ράγες περνώντας από την έδρα της Φαμαλικάο με 2-1. Ο Ρουί Μπόρχες έδωσε φανέλα βασικού στον Γιώργο Βαγιαννίδη που ξεκίνησε βασικός για πρώτη φορά.

Το «παρών» έδωσε και ο Φώτης Ιωαννίδης πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του με την Σπόρτινγκ ερχόμενος από τον πάγκο στο 68ο λεπτό παίζοντας στην κορυφή της επίθεσης. Στα αγωνιστικά, η Φαμαλικάο πήρε προβάδισμα στο 17' με τον Σα προτού ο Γκονσάλβες ισοφαρίσει (22') σε 1-1. Την ανατροπή για τα Λιοντάρια σημείωσε ο Σουάρες στο β' ημίχρονο με την Σπόρτινγκ να επανέρχεται στη δεύτερη θέση της Liga Portugal.