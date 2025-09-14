Φαμαλικάο - Σπόρτινγκ 1-2: Νικηφόρο ντεμπούτο για Ιωαννίδη
Η Σπόρτινγκ άφησε πίσω της την ήττα από την Πόρτο και ξαναμπήκε στις... ράγες περνώντας από την έδρα της Φαμαλικάο με 2-1. Ο Ρουί Μπόρχες έδωσε φανέλα βασικού στον Γιώργο Βαγιαννίδη που ξεκίνησε βασικός για πρώτη φορά.
Το «παρών» έδωσε και ο Φώτης Ιωαννίδης πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του με την Σπόρτινγκ ερχόμενος από τον πάγκο στο 68ο λεπτό παίζοντας στην κορυφή της επίθεσης. Στα αγωνιστικά, η Φαμαλικάο πήρε προβάδισμα στο 17' με τον Σα προτού ο Γκονσάλβες ισοφαρίσει (22') σε 1-1. Την ανατροπή για τα Λιοντάρια σημείωσε ο Σουάρες στο β' ημίχρονο με την Σπόρτινγκ να επανέρχεται στη δεύτερη θέση της Liga Portugal.
