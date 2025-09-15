UEFA Youth League: Οι Νέοι του Ολυμπιακού θα ακολουθούν το πρόγραμμα των μεγάλων έως και τις 9 Δεκεμβρίου
Οι αντίπαλοι των «Ερυθρόλευκων» πιτσιρικάδων θα είναι οι Πάφος, Άρσεναλ, Μπαρτσελόνα, Αϊντχόφεν, Ρεάλ Μαδρίτης και Καϊράτ. Μάλιστα το πρόγραμμα έτσι όπως βγήκε στη League Phase του Youth League οι Νέοι του Ολυμπιακού θα αγωνιστούν τις ίδιες ημέρες με την πρώτη ομάδα που θα αντιμετωπίσει τις ίδιες ομάδες στη League Phase του UEFA Champions League.
Για την ακρίβεια οι Νέοι - που θα έχουν ξανά Έλληνα τεχνικό στον πάγκο τους, με τον Γιώργο Σίμο να έχει αναλάβει στη μετά Σωτήρη Συλαϊδόπουλου εποχή και ενώ ο κόουτς Πιτό από την U19 βρέθηκε στη 2η ομάδα - θα έχουν το ίδιο πρόγραμμα με τους μεγάλους από τις 17 Σεπτεμβρίου έως και τις 9 Δεκεμβρίου. Η πρεμιέρα τους θα είναι εντός έδρας. Πρώτος αντίοπαλος θα είναι η ομάδα Νέων της Πάφου (17/09, 13:30) για το UEFA Youth League στο Προπονητικό κέντρο στον Ρέντη.
Ειδικότερα το πρόγραμμα των μικρών των Πειραιωτών
1η Αγωνιστική
17 Σεπτεμβρίου 2025
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Πάφος FC
2η Αγωνιστική
1 Οκτωβρίου 2025
Arsenal – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
3η Αγωνιστική
21 Οκτωβρίου 2025
Barcelona – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
4η Αγωνιστική
4 Νοεμβρίου 2025
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – PSV Eindhoven
5η Αγωνιστική
26 Νοεμβρίου 2025
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Real Madrid
6η Αγωνιστική
9 Δεκεμβρίου 2025
Kairat Almaty – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Το πρόγραμμα της πρώτης ομάδας του Ολυμπιακού
1η Αγωνιστική
17 Σεπτεμβρίου 2025, 19:45
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Πάφος FC
2η Αγωνιστική
1 Οκτωβρίου 2025, 22:00
Arsenal – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
3η Αγωνιστική
21 Οκτωβρίου 2025, 19:45
Barcelona – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
4η Αγωνιστική
4 Νοεμβρίου 2025, 22:00
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – PSV Eindhoven
5η Αγωνιστική
26 Νοεμβρίου 2025, 22:00
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Real Madrid
6η Αγωνιστική
9 Δεκεμβρίου 2025, 17:30
Kairat Almaty – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
7η Αγωνιστική
20 Ιανουαρίου 2026, 22:00
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Bayer 04 Leverkusen
8η Αγωνιστική
28 Ιανουαρίου, 22:00
Ajax – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
