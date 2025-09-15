Οι Νέοι του Ολυμπιακού μετά από 2 σερί πετυχημένες σεζόν στο UEFA Youth League, όπου τη σεζόν 2023-2024 κατέκτησαν το τρόπαιο και την αγωνιστική περίοδο 2024-2025 έφτασαν μέχρι τους «8» της διοργάνωσης, θα μετάσχουν στη διοργάνωση μέσω της League Phase και έχουν στο πρόγραμμά τους έξι αγωνιστικές.

Οι αντίπαλοι των «Ερυθρόλευκων» πιτσιρικάδων θα είναι οι Πάφος, Άρσεναλ, Μπαρτσελόνα, Αϊντχόφεν, Ρεάλ Μαδρίτης και Καϊράτ. Μάλιστα το πρόγραμμα έτσι όπως βγήκε στη League Phase του Youth League οι Νέοι του Ολυμπιακού θα αγωνιστούν τις ίδιες ημέρες με την πρώτη ομάδα που θα αντιμετωπίσει τις ίδιες ομάδες στη League Phase του UEFA Champions League.

Για την ακρίβεια οι Νέοι - που θα έχουν ξανά Έλληνα τεχνικό στον πάγκο τους, με τον Γιώργο Σίμο να έχει αναλάβει στη μετά Σωτήρη Συλαϊδόπουλου εποχή και ενώ ο κόουτς Πιτό από την U19 βρέθηκε στη 2η ομάδα - θα έχουν το ίδιο πρόγραμμα με τους μεγάλους από τις 17 Σεπτεμβρίου έως και τις 9 Δεκεμβρίου. Η πρεμιέρα τους θα είναι εντός έδρας. Πρώτος αντίοπαλος θα είναι η ομάδα Νέων της Πάφου (17/09, 13:30) για το UEFA Youth League στο Προπονητικό κέντρο στον Ρέντη.

Ειδικότερα το πρόγραμμα των μικρών των Πειραιωτών

1η Αγωνιστική

17 Σεπτεμβρίου 2025

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Πάφος FC

2η Αγωνιστική

1 Οκτωβρίου 2025

Arsenal – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

3η Αγωνιστική

21 Οκτωβρίου 2025

Barcelona – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

4η Αγωνιστική

4 Νοεμβρίου 2025

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – PSV Eindhoven

5η Αγωνιστική

26 Νοεμβρίου 2025

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Real Madrid

6η Αγωνιστική

9 Δεκεμβρίου 2025

Kairat Almaty – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Το πρόγραμμα της πρώτης ομάδας του Ολυμπιακού

1η Αγωνιστική

17 Σεπτεμβρίου 2025, 19:45

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Πάφος FC

2η Αγωνιστική

1 Οκτωβρίου 2025, 22:00

Arsenal – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

3η Αγωνιστική

21 Οκτωβρίου 2025, 19:45

Barcelona – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

4η Αγωνιστική

4 Νοεμβρίου 2025, 22:00

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – PSV Eindhoven

5η Αγωνιστική

26 Νοεμβρίου 2025, 22:00

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Real Madrid

6η Αγωνιστική

9 Δεκεμβρίου 2025, 17:30

Kairat Almaty – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

7η Αγωνιστική

20 Ιανουαρίου 2026, 22:00

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Bayer 04 Leverkusen

8η Αγωνιστική

28 Ιανουαρίου, 22:00

Ajax – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ