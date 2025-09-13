Οι Νέοι της ομάδας του Ολυμπιακού δίνουν και φέτος ραντεβού με τα... αστέρια του Youth League και το Gazzetta σας παρουσιάζει το ρόστερ που θα αγωνιστεί στην Ευρώπη αλλά και το πρόγραμμα της ομάδας.

Παρότι βρισκόμαστε πλέον εν έτει 2025 και έχουμε μπει στη σεζόν 2025 - 2026 οι Νέοι του Ολυμπιακού έχουν στις τάξεις τους ορισμένα από τα αστέρια που σήκωσαν τον ιστορικό ευρωπαϊκό τίτλο (μετά τον τελικό με τη Μίλαν), όπως οι Πνευμονίδης και Λιατσικούρας αλλά και νέα αστέρια όπως ο Χάμζα με τον Κολοκοτρώνη και όχι μόνο βέβαια. Αυτή τη φορά οι Νέοι του Ολυμπιακού θα δοκιμαστούν στη League Phase του Youth League.

Οι Νέοι των Πειραιωτών θα κάνουν πρεμιέρα στη διοργάνωση του Youth League στις 17/09 (το μεσημέρι στη 1.30) με αντίπαλο την Πάφο στον Ρέντη. Σε επίπεδο τεχνικής ηγεσίας και στη μετά Συλαϊδόπουλου εποχή (ο τεχνικός που πήρε Ευρωπαϊκό με τους Νέους, βρέθηκε μετά στο επιτελείο του Μεντιλίμπαρ και φέτος ανέλαβε τη Ρίο Άβε) το κεντρικό πρόσωπο στον πάγκο θα είναι αυτό του κόουτς Σίμου. Ο Γάλλος Ρομέν Πιτό άλλαξε ομάδα και από τον πάγκο των Νέων των Πειραιωτών βρέθηκε στον Ολυμπιακό Β'.

Ως προς τους προπονητές να θυμίσουμε συνολικά - πως όπως είχε ανακοινωθεί από τον περασμένο Ιούλιο - προπονητής στον Ολυμπιακό Κ23 (ή Ολυμπιακό Β'), ομάδα η οποία επιστρέφει στο πρωτάθλημα της Super League 2, θα είναι ο Ρομέν Πιτό. Ο Γάλλος τεχνικός προέρχεται από μία σεζόν στην «Ερυθρόλευκη» Ακαδημία ως προπονητής των Νέων, κατακτώντας το πρωτάθλημα Super League Κ19 και ενώ έφτασε με την ομάδα στους «8» της Ευρώπης και συγκεκριμένα στη διοργάνωση του UEFA Youth League.

Την τεχνική ηγεσία των πρωταθλητών για δύο διαδοχικές σεζόν στην Ελλάδα, Νέων, ανέλαβε ο Γιώργος Σίμος. Ο 47χρονος προπονητής την προηγούμενη σεζόν ήταν στη δεύτερη ομάδα του Αστέρα Τρίπολης, ενώ στο παρελθόν ήταν πρώτος προπονητής σε Ιωνικό και Athens Kallithea, ΟΦΗ και σε επίπεδο Ακαδημίας ήταν στον πάγκο της Εθνικής Ελλάδας Κ21 και στους Νέους της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού.

Προπονητής στους Κ17 του Ολυμπιακού έχει αναλάβει ο Αβραάμ Παπαδόπουλος. Ο πρώην αρχηγός των «Ερυθρόλευκων» έχει αγωνιστεί στην ομάδα για 11 χρόνια κατακτώντας με τον Ολυμπιακό 9 Πρωταθλήματα Ελλάδας και 4 Κύπελλα, σε 211 συμμετοχές. Το 2022 είχε αναλάβει στην πρώτη ομάδα Γενικός Αρχηγός και από το 2023 ήταν στην Ακαδημία με το ρόλο του τεχνικού συμβούλου της Ακαδημίας. Πλέον ξεκινά την προπονητική του καριέρα από την τεχνική ηγεσία των Εφήβων του Ολυμπιακού.

Στον πάγκο των Κ15, παραμένει ο Τάσος Πάντος για το πρωτάθλημα της Super League Κ15. Ο 49χρονος τεχνικός μετά από μία μακρά καριέρα του στον Ολυμπιακό ως ποδοσφαιριστής κατακτώντας 5 Πρωταθλήματα και 4 Κύπελλα και από το 2017 βρίσκεται στην «ερυθρόλευκη» Ακαδημία ως προπονητής των τμημάτων Κ17, Κ15 και βοηθός στους Κ19. Συνεχίζει ως τεχνικός των Παίδων, τμήμα με το οποίο έχει κατακτήσει ένα πρωτάθλημα της Super League Κ15 ως πρώτος προπονητής και ως βοηθός έχει τρία πρωταθλήματα σε Κ15, Κ17 και Κ19. Τώρα αναφορικά με τους Νέους του Ολυμπιακού έχει τη σημασία του να δούμε το διαθέσιμο ρόστερ που έχει παίκτες και της Κ17 και της Κ19 αλλά και του Ολυμπιακού Β'.

Η λίστα της Ευρώπης για τους Νέους του Ολυμπιακού

Γεωργακόπουλος, Καμπαγιοβάννης, Χριστοδουλόπουλος, Αλαφάκης, Ρολάκης, Πνευμονίδης, Τουφάκης, Λιατσικούρας, Φλούδας, Μίλισιτς, Καρκατσάλης, Θεοδωρίδης, Πλις, Φράγκος, Σουλανιάκου, Τζαμαλής, Φίλης, Κορτές, Βασιλακόπουλος, Αγγελάκης, Χάμζα, Κολοκοτρώνης, Καππάτος, Λάνα, Ποτουρίδης, Μουγγός, Νουχάι, Βενέτης, Καλαϊτζίδης, Αρσενικός, Φερμπέι, Νικολαΐδης, Τρικαλιώτης, Αβραμούλης, Κότσαλος, Αντωνίου, Παπαγεωργίου, Μωυσιάδης, Λαζαρίδης και Σιώζιος.

Οι παίκτες ανά θέσεις

Γκολκίπερ: Γεωργακόπουλος, Χριστοδουλόπουλος, Νικολαΐδης, Καμπαγιοβάννης και Αρσενικός

Αμυντικοί: Αβραμούλης, Σουλανιάκου, Καππάτος, Ρολάκης, Βενέτης, Μίλισιτς, Ποτουρίδης, Θεοδωρίδης, Καρκατσάλης, Νουχάι, Σιώζιος και Φράγκος

Μέσοι: Τουφάκης, Τρικαλιώτης, Πλις, Φίλης, Φερμπέι, Κότσαλος, Αντωνίου, Κολοκοτρώνης, Λιατσικούρας, Λάνα, Φλούδας, Μωυσιάδης, Παπαγεωργίου και Αλαφάκης (και ενώ ο Ρολάκης παίζει και χαφ)

Εξτρέμ: Χάμζα, Πνευμονίδης και Βασιλακόπουλος (και ενώ αγωνίζονται ως εξτρέμ και ο Κορτές αλλά και ο Κολοκοτρώνης)

Επιθετικοί: Λαζαρίδης, Κορτές, Μουγγός, Αγγελάκης, Καλαϊτζίδης και Τζαμαλής

Οι παίκτες από το υπάρχον ρόστερ που έπαιξαν στον ιστορικό τελικό με τη Μίλαν

Αλαφάκης, Πνευμονίδης και Λιατσικούρας

Το επιτελείο της ομάδας των Νέων του Ολυμπιακού

Γιώργος Σίμος – Προπονητής

Ζαχαρίας Πασχαλίδης – Τιμ μάνατζερ

Νίκος Κολοκυθάς – Βοηθός προπονητή

Νίκος Κώστας – Φυσιοθεραπευτής

Νίκος Χαμουρίδης – Φροντιστής

Κυριάκος Πεζιρκιανίδης – Φροντιστής

Το πρόγραμμα των Νέων του Ολυμπιακού στη League Phase του UEFA Youth League

1η Αγωνιστική

17 Σεπτεμβρίου 2025

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Πάφος FC

2η Αγωνιστική

1 Οκτωβρίου 2025

Arsenal – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

3η Αγωνιστική

21 Οκτωβρίου 2025

Barcelona – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

4η Αγωνιστική

4 Νοεμβρίου 2025

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – PSV Eindhoven

5η Αγωνιστική

26 Νοεμβρίου 2025

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Real Madrid

6η Αγωνιστική

9 Δεκεμβρίου 2025

Kairat Almaty – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ