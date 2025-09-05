Αποκλείστηκε η Ιντεπεντιέντε από το Copa Sudamericana εξαιτίας των επεισοδίων στον αγώνα με την Ουνιβερσιδάδ

Η CONMEBOL απέκλεισε την Ιντεπεντιέντε από το Copa Sudamericana, λόγω των αιματηρών επεισοδίων κατά τη διάρκεια του αγώνα εναντίον της Ουνιβερσιδάδ τον περασμένο Αύγουστο.

Η CONMEBOL εξέδωσε την πειθαρχική της απόφαση για τα βίαια επεισόδια που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του αγώνα του Copa Sudamericana 2025 μεταξύ της Ιντεπεντιέντε και της Ουνιβερσιδάδ ντε Τσίλε στις 20 Αυγούστου.

Θυμίζουμε πως 19 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν οπαδοί πέταξαν μαχαίρια, ξύλα και κροτίδες κρότου-λάμψης κατά τη διάρκεια του επαναληπτικού αγώνα για τη φάση των 16 της διοργάνωσης, στο στάδιο Λιμπερταδόρες ντε Αμέρικα στο Μπουένος Άιρες.

Τα επεισόδια ξέσπασαν στο ημίχρονο όταν οπαδοί της χιλιανής ομάδας άρχισαν να πετούν πέτρες, ξύλα, μπουκάλια και καρέκλες στους οπαδούς των γηπεδούχων, οι οποίοι στη συνέχεια όρμησαν στη θύρα των φιλοξενούμενων, γδύνοντας, ξυλοκοπώντας και τραυματίζοντας τους αντιπάλους.

Η διοικητική αρχή αποφάσισε να επιβάλει αυστηρές τιμωρίες και στους δύο συλλόγους, συμπεριλαμβανομένου του αποκλεισμού, αγώνων κεκλεισμένων των θυρών και αυστηρών οικονομικών ποινών.

Η Ιντεπεντιέντε ήταν αυτή που δέχτηκε την πιο σκληρή ποινή. Πρώτα απ' όλα, η ομάδα της Αργεντινής αποκλείστηκε αμέσως από τη διοργάνωση (σ.σ. χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι για τις επόμενες διοργανώσεις), με τους Χιλιανούς να προκρίνονται αυτόματα στην επόμενη φάση.

Επιπλέον, η Ιντεπεντιέντε πρέπει να παίξει τους επόμενους 7 εντός έδρας αγώνες της κεκλεισμένων των θυρών στις διοργανώσεις της CONMEBOL, ενώ στα αντίστοιχα εκτός δεν θα έχει την υποστήριξη των οπαδών της.

Ούτε η Ουνιβερσιδάδ ντε Τσίλε γλίτωσε. Ο χιλιανός σύλλογος θα εκτίσει επίσης την ίδια ποινή: 7 εντός έδρας αγώνες κεκλεισμένων των θυρών και άλλα επτά εκτός έδρας παιχνίδια χωρίς τους οπαδούς του σε διεθνείς διοργανώσεις.

Επίσης, τους επιβλήθηκε πρόστιμο 150.000 δολαρίων, συν επιπλέον 120.000 δολάρια για παραβάσεις του πειθαρχικού κώδικα της CONMEBOL. Και τα δύο ποσά θα αφαιρεθούν απευθείας από τα έσοδα του συλλόγου μέσω δικαιωμάτων μετάδοσης και χορηγιών.

Στην απόφαση της CONMEBOL, η οποία θεωρείται ότι στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα για τη βία στα στάδια, μπορεί να ασκηθεί έφεση. Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία απείλησε και τις δύο ομάδες με ακόμη πιο αυστηρές τιμωρίες σε περίπτωση επανάληψης των ταραχών. Διέταξε επίσης να πραγματοποιήσουν εκστρατείες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα γήπεδά τους κατά του «ρατσισμού, των διακρίσεων και της βίας».

Από μεριά της η Ιντεπεντιέντε, δυσαρεστημένη από την απόφαση δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό της ομάδας στο «Χ» ένα μήνυμα που έγραφε: «Το ποδόσφαιρο έχασε, οι βίαιοι κέρδισαν», με μια εικόνα του σήματος του συλλόγου να είναι λερωμένο με αίμα.