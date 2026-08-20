Η Χράντετς Κράλοβε ανακοίνωσε παίκτη από το ΟΑΚΑ λίγο πριν τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό

Η επόμενη αντίπαλος του Παναθηναϊκού, Χράντετς Κράλοβε, έκανε την ανακοίνωση του νέου της παίκτη, Χέρμαν Μπαρκούσκι, στο ΟΑΚΑ, λίγο πριν από τον αγώνα με το τριφύλλι.

Η Χράντετς Κράλοβε, με την οποία ο Παναθηναϊκός θα έρθει αντιμέτωπος σήμερα (20/08, 21:30) στο ΟΑΚΑ για τον πρώτο αγώνα των play-offs του Conference League, ενισχύθηκε με τον διεθνή Λευκορώσο Χέρμαν Μπαρκούσκι.

Ο 24χρονος επιθετικός μεταγράφηκε από την πολωνική Πούστζα Νιεπολόμιτσε, ενώ την περασμένη σεζόν ήταν δανεικός στην Πιάστ Γκλίβιτσε, όπου σκόραρε επτά γκολ σε 46 αγώνες στην κορυφαία κατηγορία της Πολωνίας. Έχει ακόμη 15 συμμετοχές και δύο γκολ με την εθνική ομάδα της Λευκορωσίας.

Στη μονομαχία της Πέμπτης με τους «Πράσινους», ο Μπαρκούσκι δεν θα μπορέσει να βοηθήσει τους «Βοτρόκι», επειδή δεν πρόλαβε να δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας, όμως θα είναι διαθέσιμος για τη ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας στη Τσεχία.

Για την ιστορία η φωτογράφιση και η ανακοίνωση του παίκτη από τους Τσέχους έγινε στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο ΟΑΚΑ, που είναι το γήπεδο του αντιπάλου με τον οποίον θα αναμετρηθούν σήμερα.