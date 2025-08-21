Η CONMEBOL θα κάνει το... μίνιμουμ ούσα, σύμφωνα με την Ole, έτοιμη να πετάξει εκτός Copa Sudamericana την Ιντεπεντιέντε και την Ουνιβερσιδάδ ντε Τσίλε.

Αυτό που ξεκίνησε ως ποδοσφαιρικός αγώνας, εξελίχθηκε σε... πόλεμο, σε μια θλιβερή σειρά συγκρούσεων και αιματηρών επεισοδίων. Τρεις οπαδοί έχασαν τη ζωή τους μετά τα αίσχη που έλαβαν χώρα στο παιχνίδι του Copa Sudamericana ανάμεσα στην Ιντεπεντιέντε και την Ουνιβερσιδάδ ντε Τσίλε.

Και η CONMEBOL φαίνεται πως θα κάνει το απολύτως αυτονόητο. Όπως μετέδωσε η Ole, η Ομοσπονδία της Λατινικής Αμερικής αναμένεται να τιμωρήσει τις δύο ομάδες και να τις πετάξει εκτός συνέχειας του Copa Sudamericana. Αυτό έρχεται σε συνέχεια της οριστικής διακοπής του παιχνιδιού, ενώ δεν αποκλείεται σε επόμενο στάδιο να υπάρξουν και πιο σοβαρές τιμωρίες.

Οι δύο σύλλογοι είναι διατεθειμένοι να συμεργαστούν με τις Αρχές και την CONMEBOL, προκειμένου να ταυτοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι από τους «φιλάθλους» που προκάλεσαν το απόλυτο χάος. Κι αυτοί - αν όλα πάνε καλά - αναμένεται να μην πατήσουν ξανά το πόδι τους σε γήπεδο.

Υπενθυμίζουμε πως όλα ξεκίνησαν, όταν Χιλιανοί οπαδοί επιτέθηκαν στους γηπεδούχους ομόλογούς τους, όσο η αστυνομία αδυνατούσε να τους περιορίσει.