Ο Γουίλιαν, που έμεινε ελεύθερος από την Φούλαμ, θα επιστρέψει ξανά στην Βραζιλία, αυτή τη φορά για λογαριασμό της Γκρέμιο.

Επαναπατρισμός Νο.2 για τον Γουίλιαν. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, αλλά και των Άρσεναλ και Τσέλσι αποφάσισε να γυρίσει και πάλι στην πατρίδα του για να συνεχίσει την καριέρα του, αυτή τη φορά όμως όχι για την αγαπημένη του, Κορίνθιανς, όπως συνέβη την πρώτη φορά.

Ο 37χρονος εξτρέμ έχει δώσει τα χέρια με την Γκρέμιο και παρ' ότι η μεταγραφή του δεν έχει τελειώσει, αφού ο παίκτης δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, στην ιστοσελίδα της Βραζιλιάνικης Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου εμφανίζεται ήδη με τα χρώματα της οσονούπω νέας του ομάδας.

Την περασμένη σεζόν ο Γουίλιαν μέτρησε 23 συμμετοχές με τις φανέλες των «ερυθρολεύκων» και της Φούλαμ του Μάρκο Σίλβα, με την δεύτερη να αφήνει το μεταξύ τους συμβόλαιο να εκπνέει χωρίς εκφράζει πρόθεση να ανανεωθεί η μεταξύ τους συνεργασία.