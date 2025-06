Ο πρώην εξτρέμ του Ολυμπιακού ήταν μεταξύ των 13 παικτών που αποφασίστηκε από τον Μάρκο Σίλβα και τους συνεργάτες του να μη συνεχίσουν τη νέα σεζόν στη Φούλαμ.

Σοβαρό... ξεσκαρτάρισμα ενόψει της νέας σεζόν στην Premier League έκανε η Φούλαμ. Ο Μάρκο Σίλβα και οι συνεργάτες του αποφάσισαν και εν τέλει αποδέσμευσαν όχι έναν, αλλά 13 ποδοσφαιριστές της ομάδας!

Μεταξύ αυτών, υπάρχει και το όνομα του Γουίλιαν, με τον άλλοτε εξτρέμ του Ολυμπιακού να καλείται να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, όντας πλέον 36 ετών, μακριά από το «Κρέιβεν Κότατζ». Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε και αφού επέστρεψε στο Νησί από τους «ερυθρόλευκους», αγωνίστηκε 12 φορές, χωρίς να σημειώσει γκολ ή να δώσει ασίστ.

Our released and retained list has been confirmed.



We wish the best of luck to all departing players. 🤍