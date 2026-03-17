Champions League: Πού θα δείτε τα ματς της βραδιάς
Champions League, φάση των «16» πράξη δεύτερη απόψε (17/3), με τις τέσσερις πρώτες ρεβάνς να κάνουν σέντρα και να αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον, παρά το ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης που υπάρχει 3/4 ζευγάρια.
Η αρχή γίνεται στις 19:45 (Cosmote Sport 7) στην Πορτογαλία, εκεί όπου η Σπόρτινγκ καλείται να κάνει μια τεράστια ανατροπή εις βάρος της Μπόντο Γκλιμτ, που έχει το προβάδισμα με 3-0 από το πρώτο ματς.
Συνέχεια στις 22:00 με τα περισσότερα βλέμματα σαφώς στραμμένα στο Μάντσεστερ, εκεί όπου η Σίτι έχει ίδια αποστολή με τους Πορτογάλους, δηλαδή να γυρίσει το 3-0 κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, μια άκρως απαιτητική αποστολή (Cosmote Sport 2).
Την ίδια ώρα (22:00, Cosmote Sport 3) στο Νησί αλλά αυτή τη φορά στο Λονδίνο, η Τσέλσι θα προσπαθήσει να βάλει δύσκολα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν, που και εκείνη έχει «μαξιλαράκι» 3 γκολ, μετά το 5-2 στο «Παρκ Ντε Πρενς».
Τέλος, στο πιο αμφίρροπο παιχνίδι της βραδιάς, η Άρσεναλ φιλοξενεί την Μπάγερ Λεβερκούζεν (22:00, Cosmote Sport 5), με το 1-1 του πρώτου αγώνα να αφήνει τα πάντα ανοιχτά.
Οι σημερινές μεταδόσεις
- Σπόρτινγκ - Μπόντο Γκλιμτ (19:45, Cosmote Sport 7)
- Μάντσεστερ Σίτι - Ρεάλ Μαδρίτης (22:00, Cosmote Sport 2)
- Τσέλσι - Παρί Σεν Ζερμέν (22:00, Cosmote Sport 3)
- Άρσεναλ - Μπάγερ Λεβερκούζεν (22:00, Cosmote Sport 5)
