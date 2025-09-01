Νεϊμάρ: «Σέβομαι την απόφαση του Αντσελότι, στηρίζω την εθνική από μακριά»

Μάρθα Χωριανοπούλου
Νεϊμάρ: «Σέβομαι την απόφαση του Αντσελότι, στηρίζω την εθνική από μακριά»

bet365

Ο Νεϊμάρ έμεινε εκτός αποστολής για τα ματς με Χιλή και Βολιβία, αλλά κράτησε χαμηλούς τόνους. Σεβόμενος την απόφαση του Αντσελότι και δήλωσε πως θα στηρίξει την ομάδα από μακριά.

Η μη κλήση του Νεϊμάρ στην εθνική Βραζιλίας για τα επερχόμενα ματς με Χιλή και Βολιβία δεν πέρασε απαρατήρητη. Ο 33χρονος σταρ της Σάντος, που επέστρεψε πρόσφατα στην ενεργό δράση μετά από τραυματισμό, άφησε για λίγο τα γήπεδα του βραζιλιάνικου πρωταθλήματος για να τοποθετηθεί απέναντι στην απόφαση του Κάρλο Αντσελότι.

«Νομίζω πως ήταν μια τεχνική επιλογή. Δεν έχει να κάνει με τη φυσική μου κατάσταση. Είναι απόφαση του προπονητή και τη σέβομαι απόλυτα», ανέφερε ο Νεϊμάρ μετά τη λήξη της αναμέτρησης Σάντος – Φλουμινένσε.

Μπορεί να απουσιάζει από την αποστολή, ωστόσο η αγάπη του για το εθνόσημο παραμένει αδιαπραγμάτευτη:

Δείτε Επίσης

Προπονητής Σάντος: «Ο Νεϊμάρ είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο»
ΝΕΪΜΑΡ

«Αφού δεν είμαι παρών, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να στηρίζω την ομάδα μας. Εύχομαι να παίξει καλά και να πάρει τις νίκες που χρειάζεται», πρόσθεσε.

 
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    Τελευταία Νέα