Νεϊμάρ: «Σέβομαι την απόφαση του Αντσελότι, στηρίζω την εθνική από μακριά»
Η μη κλήση του Νεϊμάρ στην εθνική Βραζιλίας για τα επερχόμενα ματς με Χιλή και Βολιβία δεν πέρασε απαρατήρητη. Ο 33χρονος σταρ της Σάντος, που επέστρεψε πρόσφατα στην ενεργό δράση μετά από τραυματισμό, άφησε για λίγο τα γήπεδα του βραζιλιάνικου πρωταθλήματος για να τοποθετηθεί απέναντι στην απόφαση του Κάρλο Αντσελότι.
«Νομίζω πως ήταν μια τεχνική επιλογή. Δεν έχει να κάνει με τη φυσική μου κατάσταση. Είναι απόφαση του προπονητή και τη σέβομαι απόλυτα», ανέφερε ο Νεϊμάρ μετά τη λήξη της αναμέτρησης Σάντος – Φλουμινένσε.
Μπορεί να απουσιάζει από την αποστολή, ωστόσο η αγάπη του για το εθνόσημο παραμένει αδιαπραγμάτευτη:
«Αφού δεν είμαι παρών, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να στηρίζω την ομάδα μας. Εύχομαι να παίξει καλά και να πάρει τις νίκες που χρειάζεται», πρόσθεσε.
🗣️ Why weren’t you called up to Brazil?— Ney (@Neycromancer) September 1, 2025
Neymar - “I believe it has nothing do with my physical condition but it’s his decision and I respect him. Thank you”
pic.twitter.com/1jyUBEsecN
