Προπονητής Σάντος: «Ο Νεϊμάρ είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο»

Ο νέος τεχνικός της Σάντος, Χουάν Πάμπλο Βοϊβόδας, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Βραζιλιάνο άσο, τονίζοντας πως αποτελεί έναν εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών του πλανήτη.

Η επιστροφή του Νεϊμάρ στην Βραζιλία για χάρη της αγαπημένης του Σάντος έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις όλους αυτούς τους μήνες, με τους -νέους και συνεχείς- τραυματισμούς που έχει υποστεί ο Βραζιλιάνος να του στερούν το δικαίωμα να βρει την καλή αγωνιστική του κατάσταση και να βοηθήσει την ομάδα να απομακρυνθεί από τα χαμηλά της βαθμολογίας.

Από τον Φεβρουάριο, όταν και γύρισε στη Σάντος, μέχρι σήμερα, ο «Νέι» μετράει μόλις 19 συμμετοχές, έχοντας 6 γκολ και 3 ασίστ, ωστόσο η ομάδα του παραμένει σε... επικίνδυνες θέσεις. Γι' αυτόν το λόγο, οι άνθρωποι του συλλόγου αποφάσισαν να αλλάξουν προπονητή, δίνοντας τα «κλειδιά» στον Αργεντινο Χουάν Πάμπλο Βοϊβόδας, πρώην τεχνικό της Φορταλέζα.

Ο ίδιος δεν έχασε χρόνο και φρόντισε να... τονώσει το ηθικό του 33χρονου σταρ, τονίζοντας σε δηλώσεις του πως ο Νεϊμάρ είναι ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές του κόσμου, και φυσικά δεν αποτελεί πρόβλημα, αλλά λύση για τη Σάντος, ενώ εξήγησε πως είναι εκείνος που ζητάει την μπάλα στις δύσκολες στιγμές.

«Δεν είναι πρόβλημα, είναι λύση. Θέλει την μπάλα στις δύσκολες στιγμές. Πρέπει να τον προστατεύσουμε και να κάνουμε όλη την ομάδα να αποδώσει. Μίλησα μαζί του και είναι αφοσιωμένος στη Σάντος. Ο πρώτος παίκτης με τον οποίο μιλήσαμε ήταν ο Νεϊμάρ. Ξέρουμε τι σημαίνει αυτή η χρονιά για αυτόν. Τα παιδιά μου είναι οι οπαδοί του. Φαντάζομαι έναν αποφασιστικό Νεϊμάρ που διασκεδάζει. Είναι ένας παίκτης που μας κάνει να διασκεδάζουμε. Λίγοι παίκτες έχουν αυτή την ικανότητα. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, είναι η ουσία του ποδοσφαίρου.

Υπάρχουν συγκεκριμένοι παίκτες που μπορούν να το κάνουν αυτό, και ο Νεϊμάρ μπορεί. Θα μάθω από τον Νεϊμάρ, θα μάθω πώς είναι να είσαι με έναν παίκτη σαν αυτόν. Δεν είναι ένας οποιοσδήποτε παίκτης, είναι ένας από τους καλύτερους στον κόσμο, που πέτυχε τα πάντα χάρη στην ικανότητά του και την ταπεινότητά του. Θέλω να βοηθήσω. Αγαπά τη Σάντος, η Σάντος τον αγαπάει. Επέλεξε να επιστρέψει στη Σάντος αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι σημαντικό. Πού βλέπω τον Νεϊμάρ; Μπορεί να παίξει σε οποιαδήποτε θέση. Ας τον γνωρίσουμε. Είναι πρόκληση να κάνεις τον Νεϊμάρ να αποδίδει».