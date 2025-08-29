Απειλές κατά τη ζωή της ερωμένης του και του γιου της φέρεται να εξαπέλυε ο Νταβίντ Λουίζ, σύμφωνα με τα ευρήματα των Αρχών στη Βραζιλία.

Ο Νταβίντ Λουίζ βρίσκεται στην Κύπρο και έχει σηκώσει μανίκια για λογαριασμό της Πάφου, ωστόσο στη Βραζιλία το όνομά του παραμένει στην επικαιρότητα. Και φυσικά όχι για ποδοσφαιρικούς λόγους.

Η ερωμένη του, Κάρολ Καβαλκάντε, τον έβαλε στο... μάτι του κυκλώνα αποκαλύπτοντας την εξωσυζυγική τους σχέση. Πλέον όμως τα πράγματα είναι ακόμη πιο σοβαρά, καθώς η Βραζιλιάνα έχει καταγγείλει στις βραζιλιάνικες Αρχές απειλές κατά της ίδιας και του μικρού της γιου. Μάλιστα, μερικά από τα συγκεκριμένα μηνύματα βγήκαν στο «φως» της δημοσιότητας.

Ο Νταβίντ Λουίζ την απειλούσε να μην αποκαλύψει τον δεσμό τους. «Θα ήταν κρίμα ο γιος σου να πληρώσει τις επιπτώσεις των δικών σου πράξεων. Μπορώ απλά να σε εξαφανίσω», της έγραψε χαρακτηριστικά.

«Μου έκανε ξεκάθαρο ότι μπορεί να με εξαφανίσει και να με βλάψει. Ένιωσα πολύ τρομαγμένη, ότι η ασφάλειά μου και η ασφάλεια του γιου μου βρίσκονται σε κίνδυνο», δήλωσε στην αστυνομία η Βραζιλιάνα. Οι έρευνες των Αρχών για τις συγκεκριμένες απειλές βρίσκονται σε εξέλιξη.

