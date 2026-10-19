Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημαντικότερων αθλητικών γεγονότων της ημέρας (19/10).

Νέα εβδομάδα σήμερα Δευτέρα (19/10) και το πρόγραμμα στις αθλητικές μεταδόσεις παραμένει... ζεστό, ενόψει των αγώνων σε Champions, Europa, Conference League και Euroleague.

Φυσικά, η αρχή γίνεται στο YouTube του Gazzetta (11:00), όπου η παρέα του Gazz Floor by Novibet σχολιάζει όλη την επικαιρότητα, τα παιχνίδια της GBL καθώς και όλα όσα θα ακολουθήσουν. Στη συνέχεια (13:30) σκυτάλη παίρνουν οι Galacticos by Elabet, με σχόλιο για την 7η αγωνιστική της Superleague και φυσικά ευρωπαϊκό... κλίμα.

Στις 14:45 (ΕΡΤ2 Σπορ) η Νίκη Βόλου υποδέχεται τον Πανιώνιο για την 7η αγωνιστική της Superleague 2, ενώ μια ώρα μετά (15:45, YouTube Gazzetta) υπάρχει ένα ακόμη Q&A. Εν συνεχεία, η νέα σας συνήθεια κάθε απόγευμα (18:30, YouTube Gazzetta), το Magazino Gazzetta με όλα τα... φρέσκα νέα από την πιο δυνατή ομάδα.

Από εκεί και πέρα και από τα βραδινά ματς των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, σίγουρα ξεχωρίζει το παιχνίδι της Τότεναμ με την Κόβεντρι (22:00, Novasports Premier League).

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας