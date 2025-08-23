«Ροζ» σκάνδαλο με μηνύματα του Νταβίντ Λουίζ για περίεργο ερωτικό... τρίγωνο - Όλες οι συνομιλίες με τη Κάρολ Καβαλκάντε: «Να υπηρετείς συνέχεια τον Θεό!»

Ο Νταβίντ Λουίζ μπλέκει σε ροζ ιστορία με καταγγελίες για τρίο και απειλές, λίγες μέρες μετά την άφιξή του στην Πάφο.

Ο Νταβίντ Λουίζ έχει μάθει να τραβάει τα βλέμματα με τις εμφανίσεις του στο γήπεδο. Αυτή τη φορά, όμως, το όνομά του φιγουράρει στα πρωτοσέλιδα για λόγους καθαρά εξωαγωνιστικούς. Λίγες μόλις μέρες μετά τη μεταγραφή του στην Πάφο, ο πολύπειρος Βραζιλιάνος στόπερ βρίσκεται στο επίκεντρο ενός προσωπικού σκανδάλου που κάνει τον γύρο της Βραζιλίας.

Η Κάρολ Καβαλκάντε, με την οποία φέρεται να είχε παράνομη σχέση ο παίκτης, άνοιξε τον ασκό του Αιόλου δημοσιοποιώντας προσωπικά μηνύματα και συνομιλίες.

Μεταξύ άλλων, ο Νταβίντ Λουίζ της φέρεται να ζητά... τρίο με φίλη της, ενώ σε άλλο σημείο των μηνυμάτων εκφράζει έντονο εκνευρισμό και φόβο μήπως η ιστορία μαθευτεί και βλάψει την εικόνα του στην τοπική κοινωνία –και, κυρίως, την οικογένειά του.

Από την πλευρά του, το γραφείο Τύπου του ποδοσφαιριστή έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για το θέμα, αφήνοντας αιχμές ότι η Καβαλκάντε επιδίωκε την επαφή μαζί του και μάλιστα του έστελνε φωτογραφίες με σκοπό να κερδίσει την προσοχή του.

Μέχρι στιγμής ο παίκτης τηρεί σιγή ιχθύος, όμως το θέμα δεν δείχνει να κοπάζει, με τα media στη Βραζιλία και την Κύπρο να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

Αναλυτικά τα μηνύματα με την Καβαλκάντε: