«Ροζ» σκάνδαλο με μηνύματα του Νταβίντ Λουίζ για περίεργο ερωτικό... τρίγωνο - Όλες οι συνομιλίες με τη Κάρολ Καβαλκάντε: «Να υπηρετείς συνέχεια τον Θεό!»
Ο Νταβίντ Λουίζ έχει μάθει να τραβάει τα βλέμματα με τις εμφανίσεις του στο γήπεδο. Αυτή τη φορά, όμως, το όνομά του φιγουράρει στα πρωτοσέλιδα για λόγους καθαρά εξωαγωνιστικούς. Λίγες μόλις μέρες μετά τη μεταγραφή του στην Πάφο, ο πολύπειρος Βραζιλιάνος στόπερ βρίσκεται στο επίκεντρο ενός προσωπικού σκανδάλου που κάνει τον γύρο της Βραζιλίας.
Η Κάρολ Καβαλκάντε, με την οποία φέρεται να είχε παράνομη σχέση ο παίκτης, άνοιξε τον ασκό του Αιόλου δημοσιοποιώντας προσωπικά μηνύματα και συνομιλίες.
🚨VEJA: David Luiz, ex-Seleção Brasileira, tem caso de traição revelado por amante.August 22, 2025
Segundo o portal LeoDias, a amante Karol Cavalcante revelou detalhes do relacionamento sigiloso iniciado em julho deste ano, incluindo encontros em Fortaleza e propostas inusitadas, como um… pic.twitter.com/MdNPRHTFU3
Μεταξύ άλλων, ο Νταβίντ Λουίζ της φέρεται να ζητά... τρίο με φίλη της, ενώ σε άλλο σημείο των μηνυμάτων εκφράζει έντονο εκνευρισμό και φόβο μήπως η ιστορία μαθευτεί και βλάψει την εικόνα του στην τοπική κοινωνία –και, κυρίως, την οικογένειά του.
Από την πλευρά του, το γραφείο Τύπου του ποδοσφαιριστή έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για το θέμα, αφήνοντας αιχμές ότι η Καβαλκάντε επιδίωκε την επαφή μαζί του και μάλιστα του έστελνε φωτογραφίες με σκοπό να κερδίσει την προσοχή του.
Μέχρι στιγμής ο παίκτης τηρεί σιγή ιχθύος, όμως το θέμα δεν δείχνει να κοπάζει, με τα media στη Βραζιλία και την Κύπρο να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.
Αναλυτικά τα μηνύματα με την Καβαλκάντε:
Δεν ξέρω γιατί πρότεινες αυτή την ιδέα. Τώρα έχω αυτόν τον πονοκέφαλο στη δουλειά και φοβάμαι μήπως εκείνη πει κάτι εδώ. Όταν ήμασταν μόνο οι δυο μας ήταν ήσυχα, αλλά εσύ είχες την ιδέα να την καλέσουμε για να είμαστε και οι τρεις. Δεν μπορούν να ειπωθούν άλλα πράγματα, γιατί ξέρεις ότι μένω στην επαρχία και δεν πρέπει τίποτα να φτάσει στο παιδί μου.
Φοβάμαι.
Πες κάτι, ανησυχώ.
Για τι ανησυχείς;
Είμαι στο νοσοκομείο.
Είναι φίλη σου.
Δεν έχει σημασία τι θα πει ή τι θα κάνει.
Κι αν πει κάτι, τότε τη μηνύεις.
Τελείωσε η ιστορία.
Υπηρέτησε τον Κύριο στον δρόμο...
Εσύ τη γνωρίζεις, όχι εγώ.
Δεν θα γίνει τίποτα, απολύτως τίποτα.
Και τέλος.
Αυτή η ιστορία τελείωσε, σε παρακαλώ.
Είμαι με τη θεία μου που είναι ετοιμοθάνατη.
Και πρέπει να μιλάω για αυτά τα πράγματα.
Δεν είναι σωστό.
Τέλος.
Να υπηρετείς τον Θεό, αυτό είναι.
Αυτός είναι ο δρόμος.
Το ξέρω.
Αμήν, ελπίζω πως όχι.
Μωρό μου, αν έκανες κάτι κακό όπως ένα screenshot ή κάτι τέτοιο...
Μην το κάνεις ποτέ με κανέναν.
Θυμήσου τον γιο σου.
Έχω κι εγώ τον δικό μου.
Στεναχωρήθηκα πολύ.
Νταβί, λυπάμαι πραγματικά, αλλά αν είχα κάνει κάτι τέτοιο, όπως να βγάλω screenshot, θα είχες πάρει ειδοποίηση.
Και με κάλεσαν να μιλήσουμε για σένα.
Είναι εύκολο, απλώς γράφουν με άλλο κινητό.
Και μου είπαν ότι υπάρχει ένα screenshot :(
Στεναχωρήθηκα πολύ.
Ναι, είμαι σίγουρη!
Συνήθως σου μιλάω μόνο όταν είμαι μόνη μου, οπότε δεν θα είχα άλλο κινητό για να γράψω!
Δεν το περίμενα αυτό.
