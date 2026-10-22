Ο Άγιαξ επικράτησε 2-0 της Αταλάντα, «στραβοπάτησε» η Μπράιτον χωρίς τον Κωστούλα με 0-0 απέναντι στην Γιάμπλονετς, ενώ η Λουγκάνο διέλυσε τη Χετάφε με 5-2, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Ο Άγιαξ αν και είχε τις ευκαιρίες του στο πρώτο ημίχρονο, κατάφερε να λυγίσει την Αταλάντα στο δεύτερο, με τους Αροκοντάρε και Oυαζάν να του χαρίζουν μία πολύτιμη νίκη με 2-0, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Δυναμικά μπήκαν οι γηπεδούχοι στο ματς, απειλώντας νωρίς, με τον Ρόσα να σουτάρει στο 6' από την άκρη της περιοχής, αλλά η μπάλα βρήκε και χτύπησε το δεξί δοκάρι. Ο Μόκιο βρήκε δίχτυα στο 16', το γκολ όμως δεν μέτρησε για οφσάιντ, ενώ ο Άγιαξ και πάλι στο 31' άγγιξε το 1-0 με το σουτ του Λεονάρντο που πέρασε ελάχιστα έξω από το αριστερό δοκάρι.

Με τον ίδιο ρυθμό συνέχισαν οι Ολλανδοί και στο δεύτερο μέρος, ωστόσο το πρώτο γκολ ήρθε αργά, όταν ο Αροκοντάρε στο 87' βρήκε λίγο χώρο στην περιοχή, σούταρε και έγραψε το 1-0. Η Αταλάντα δεν είχε χρόνο να αντιδράσει και στο 90+3', ο Ουαζάν με ωραία ατομική ενέργεια και ένα πολύ καλό σουτ στη συνέχεια, διαμόρφωσε το τελικό 2-0.

Νόρτζελαντ - ΤΣΣΚΑ Σόφιας 2-2



Στο 2-2 έμειναν οι δύο αντίπαλες ομάδες του Παναθηναϊκού στο Conference League, Νόρτζελαντ και ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και στο 8ο λεπτό ο Γοδόι με πλασέ από την περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1. Η Νόρτζελαντ προσπάθησε να βγάλει αντίδραση, ωστόσο αυτό που δεν κατάφερε στο πρώτο ημίχρονο, το έκανε στο δεύτερο.

Στο 55', ο Αντέλ πήρε την ασίστ του Μάρκμαν και μέσα από την περιοχή έφερε την ισορροπία στο ματς, ενώ ο ίδιος στο 67' έκανε την ανατροπή και σκόραρε για το 2-1. Ωστόσο λίγα λεπτά αργότερα, η Νόρτζελαντ έμεινε με δέκα παίκτες λόγω της δεύτερης κίτρινης στον Γιάνσεν. Η ΤΣΣΚΑ εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό πλεονέκτημα και ο Γοδόι στο 88' πέτυχε το 2-2. Υπενθυμίζεται ότι ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στις 5 Νοεμβρίου, ενώ στις 26 Νοεμβρίου τη Νόρτζελαντ.

Πάφος - Ρίγα 1-1

Η Πάφος δεν μπόρεσε να πάρει τη νίκη στην έδρα της απέναντι στη Ρίγα, ενώ βρήκε και έντονη αντίσταση από τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι μάλιστα άνοιξαν το σκορ στο 6' με τον Ραμίρες, αλλά το γκολ δεν μέτρησε, ενώ το ίδιο συνέβη και στους γηπεδούχους στο 12'.

Η Ρίγα προγήθηκε στο 67’ με τον Κάιο, όμως ο Μπιέλ απάντησε στο 76’ για τους Κύπριους, με το οποίο διαμορφώσε το τελικό 1-1.

Γιάμπλονετς - Μπράιτον 0-0

Η Μπράιτον χωρίς τον Μπάμπη Κωστούλα ο οποίος δεν αγωνίστηκε, καθώς ο Φαμπιάν Χιούρτσελερ επέλεξε να τον ξεκουράσει, έμεινε στο 0-0 με την Γιάμπλονετς εκτός έδρας.

Αν και οι Άγγλοι δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες, δεν κατάφεραν να τις μετρατρέψουν σε γκολ, βρήκαν αντίσταση από τους γηπεδούχους και το 0-0 παρέμεινε μέχρι και το φινάλε, με τη Μπράιτον να υποχρεώνεται σε απώλεια βαθμών.



Χετάφε - Λουγκάνο

Η Λουγκάνο του Αντώνη Παπαδόπουλου, έστησε πάρτι στη Μαδρίτη και πήρε μεγάλη νίκη με 5-2 επί της Χετάφε. Ο Αθόν στο 2' άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους, όμως ο Αγέτι ισοφάρισε ένα λεπτό αργότερα. Στο 7', ο Τσιμιγκνάνι έκανε την ανατροπή για τους Ελβετούς και ο Αγέτι στο 26’ διεύρυνε τη διαφορά σε 1-3. Ο Μπισλίμι σκόραρε για το 1-4 στο 50’, ενώ ο Μαγιοράλ μείωσε στο 74’ σε 2-4 και ο Μπέρενς στις καθυστερήσεις, διαμόρφωσε το τελικό 2-5.



Τα αποτελέσματα



Καϊράτ Αλμάτι - Παναθηναϊκός 1-5

Ερυθρός Αστέρας - Κοπεγχάγη 2-2

Χετάφε - Λουγκάνο 2-5

Ιμπέρια Τιφλίδας - Μιάλμπι 1-1

Ίντερ Εσκάλδες - Κραϊόβα 1-3

Γιάμπλονετς - Μπράιτον 0-0

Κάουνο Ζάλγκιρις - Μπραν 1-4

Νόρτζελαντ - ΤΣΣΚΑ Σόφιας 2-2

Πάφος - Ρίγα 1-1

Τραμπζονσπόρ - Χαρτς 2-0

Μπράγκα - Γάνδη 2-0

Άγιαξ - Αταλάντα 2-0

Μονακό - Φράιμπουργκ 3-0

Μίντιλαντ - Σιντ Τρούιντεν 0-1

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς - Τβέντε 1-4

Μπόρατς - Κουόπιο 2-0

Άαρχους - Εγκνάτια 1-1

Τουν - Χάιντουκ Σπλιτ 0-1

