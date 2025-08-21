Το χρονικό των θλιβερών επεισοδίων στην Αργεντινή: Ο χαμός στο ημίχρονο, οι δεκάδες τραυματίες, οι 300 συλλήψεις και η οριστική διακοπή

Πρώτο θέμα στα Μέσα της Λατινικής Αμερικής είναι οι εικόνες χάους στο Ιντεπεντιέντε-Ουνιβερσιδάδ ντε Τσίλε, με δεκάδες τραυματίες και συλλύψεις ύστερα από σοβαρές συμπλοκές οπαδών.

Σκηνές απόλυτης βαρβαρότητας εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τετάρτης (20/8) στην Αβεγιανέδα, με το ματς ανάμεσα σε Ιντεπεντιέντε και Ουνιβερσιδάδ ντε Τσίλε για τους «16» του Copa Sudamericana να στιγματίζεται από σοβαρά επεισόδια ανάμεσα στους οπαδούς.

Πώς ξεκίνησαν και πώς κορυφώθηκαν τα επεισόδια

Η ένταση ξεκίνησε ήδη από το πρώτο ημίχρονο, όταν περίπου 3.000 Χιλιανοί οπαδοί άρχισαν να εκτοξεύουν καθίσματα και διάφορα αντικείμενα προς την εξέδρα των Αργεντινών. Η κατάσταση κορυφώθηκε στη διάρκεια της ανάπαυλας, με τις αρχές να είναι σε αδράνεια παρά το ξέσπασμα των επεισοδίων. Οι οργανωμένοι της Ιντεπεντιέντε, βλέποντας την αδιαφορία της αστυνομίας, κινήθηκαν εναντίον των φιλοξενούμενων και τότε το σκηνικό μετατράπηκε σε πραγματικές μάχές σώμα με σώμα ανάμεσα στον κόσμο.

🚨DENIGRANTE‼️ “Pedí perdón”:

Barras de #Independiente le abrieron la cabeza a dos hinchas chilenos y los obligaban a pedir perdón. #Sudamericana #UdeChile



Η έναρξη του δεύτερου μέρους καθυστέρησε, ενώ μόλις δύο λεπτά μετά το σφύριγμα, το παιχνίδι διεκόπη οριστικά, καθώς οι τραυματισμοί πλήθαιναν και η ατμόσφαιρα γινόταν όλο και πιο επικίνδυνη. Σοκαριστικές εικόνες έκαναν τον γύρο του διαδικτύου ύστερα. Αιμόφυρτοι οπαδοί, αντικείμενα να εκτοξεύνται ακόμη και τουαλέτες!

Η αστυνομία παρότι ήταν αριθμητικά ισχυρή κι έφθανε, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, τα 800 άτομα, εμφανίστηκε καθυστερημένα και δεν μπόρεσε να ελέγξουν την κατάσταση. Οι Χιλιανοί οπαδοί συνέχισαν να προκαλούν πετώντας αντικείμενα, ενώ η αντίδραση των Αργεντινών ήταν ακραία. Χτυπούσαν ανελέητα τους οπαδούς των αντιπάλων, άφηναν κόσμο αναίσθητο στο έδαφος και μάλιστα κρέμασαν ρούχα των φιλοξενούμενων σαν «τρόπαια» σε κάγκελα του γηπέδου!

Η CONMEBOL ανακοίνωσε ότι ο αγώνας ακυρώνεται οριστικά και πως η υπόθεση θα εξεταστεί από τα δικαστικά της όργανα. Δεκάδες είναι οι τραυματίες, έχουν καταγραφεί 300 συλλύψεις, ωστόσο δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα κανένας θάνατος παρά τις πληροφορίες των Μέσων της Λατινικής Αμερικής για τρεις νεκρούς.