Στο ντεμπούτο του Σωτήρη Συλαϊδόπολου στον πάγκο της Ρίο Άβε, η πορτογαλική ομάδα ήρθε ισόπαλη 1-1 στην εντός έδρας αναμέτρηση με τη Νασιονάλ, στην πρεμιέρα της στη Liga Portugal.

H Ρίο Άβε άνοιξε το σκορ με τον Κλέιτον στο 13' και μάλιστα έπαιζε με παίκτη παραπάνω από το 39ο λεπτό και μετά, όμως «πληγώθηκε» στο φινάλε του ματς, όταν ο Ραμίρες ισοφάρισε στο 83'.

Να σημειωθεί ότι ο Συλαϊδόπουλος έδωσε φανέλα βασικού στους Βρουσάι (και ως αρχηγός), Ντόη, Αθανασίου και Μπακούλα, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαν ως αλλαγή οι Λιάβας και Παπακανέλλος.