Ρίο Άβε: Ντεμπούτο για τον Συλαϊδόπουλο με ισοπαλία
Στο ντεμπούτο του Σωτήρη Συλαϊδόπολου στον πάγκο της Ρίο Άβε, η πορτογαλική ομάδα ήρθε ισόπαλη 1-1 στην εντός έδρας αναμέτρηση με τη Νασιονάλ, στην πρεμιέρα της στη Liga Portugal.
H Ρίο Άβε άνοιξε το σκορ με τον Κλέιτον στο 13' και μάλιστα έπαιζε με παίκτη παραπάνω από το 39ο λεπτό και μετά, όμως «πληγώθηκε» στο φινάλε του ματς, όταν ο Ραμίρες ισοφάρισε στο 83'.
Να σημειωθεί ότι ο Συλαϊδόπουλος έδωσε φανέλα βασικού στους Βρουσάι (και ως αρχηγός), Ντόη, Αθανασίου και Μπακούλα, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαν ως αλλαγή οι Λιάβας και Παπακανέλλος.
📃 11 INICIAL • #RAFCCDN #RemamosJuntos #LigaPortugalBetclic pic.twitter.com/3r0PRFh2M0— Rio Ave FC (@RioAve_FC) August 17, 2025
⏸️ 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗱𝗮#RemamosJuntos #RAFCCDN #LigaPortugalBetclic pic.twitter.com/ECM96AHLNu— Rio Ave FC (@RioAve_FC) August 17, 2025
Já cá estão os nossos rapazes. 🤩#RemamosJuntos #RAFCCDN #rioavefc pic.twitter.com/5EnVxGhXOg— Rio Ave FC (@RioAve_FC) August 17, 2025
