Ο Γιώργος Λιάβας έγινε η τελευταία προσθήκη από Ελλάδα για τη Ρίο Άβε, η οποία πλέον μετράει 9+1 πρόσωπα που σχετίζονται με τη χώρα μας.

Ελληνική.... αποικία έχει δημιουργηθεί στις τάξεις της Ρίο Άβε, ομάδα στης οποίας την ιδιοκτησία βρίσκεται και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης.

Ο πορτογαλικός σύλλογος ανακοίνωσε χθες (12/8) την απόκτηση του Γιώργου Λιάβα από τον Παναιτωλικό, με τον Έλληνα χαφ να υπογράφει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας και να είναι ουσιαστικά ο 8ος ποδοσφαιριστής που έχει άμεση σχέση με την ελληνική Super League.

Η αρχή έγινε το περασμένο καλοκαίρι, με τον Μάριο Βρουσάι να μετακομίζει με κανονική μεταγραφή από τους «ερυθρόλευκους» στην Πορτογαλία, ενώ ως ελεύθερος πήγε στην Άβε από τους Πειραιώτες και ο τερματοφύλακας, Άντζελο Σινά.

Ο σύλλογος της Liga Portugal διαθέτει επίσης στο ρόστερ τους Ανδρέα Ντόι, Θεοφάνη Μπακούλα, Νίκο Αθανασίου και Αντώνη Παπακανέλλο, με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό, όπως και τον Άγγλο αμυντικό, Νέλσον Αμπέι.

Φυσικά, προπονητής της ομάδας είναι ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος, που οδήγησε την ομάδα νέων των Πειραιτών στην κορυφή του Youth League, ενώ στη Ρίο Άβε βρίσκεται και ο Γιώργος Οκκάς, γιος του Γιαννάκη Οκκά που πέρασε με επιτυχία από τη χώρα μας φορώντας τη φανέλα του Ολυμπιακού.