Ρίο Άβε: Made in... Super League με 9+1 πρόσωπα με άρωμα Ελλάδας
Ελληνική.... αποικία έχει δημιουργηθεί στις τάξεις της Ρίο Άβε, ομάδα στης οποίας την ιδιοκτησία βρίσκεται και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης.
Ο πορτογαλικός σύλλογος ανακοίνωσε χθες (12/8) την απόκτηση του Γιώργου Λιάβα από τον Παναιτωλικό, με τον Έλληνα χαφ να υπογράφει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας και να είναι ουσιαστικά ο 8ος ποδοσφαιριστής που έχει άμεση σχέση με την ελληνική Super League.
Novo reforço, novas cores. 💚
Georgios Liavas já respira Rio Ave FC!#RemamosJuntos #rioavefc pic.twitter.com/tjMzeqwsa7— Rio Ave FC (@RioAve_FC) August 12, 2025
Δείτε ΕπίσηςΠαναιτωλικός: Η Ρίο Άβε ανακοίνωσε Λιάβα
Η αρχή έγινε το περασμένο καλοκαίρι, με τον Μάριο Βρουσάι να μετακομίζει με κανονική μεταγραφή από τους «ερυθρόλευκους» στην Πορτογαλία, ενώ ως ελεύθερος πήγε στην Άβε από τους Πειραιώτες και ο τερματοφύλακας, Άντζελο Σινά.
Ο σύλλογος της Liga Portugal διαθέτει επίσης στο ρόστερ τους Ανδρέα Ντόι, Θεοφάνη Μπακούλα, Νίκο Αθανασίου και Αντώνη Παπακανέλλο, με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό, όπως και τον Άγγλο αμυντικό, Νέλσον Αμπέι.
Φυσικά, προπονητής της ομάδας είναι ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος, που οδήγησε την ομάδα νέων των Πειραιτών στην κορυφή του Youth League, ενώ στη Ρίο Άβε βρίσκεται και ο Γιώργος Οκκάς, γιος του Γιαννάκη Οκκά που πέρασε με επιτυχία από τη χώρα μας φορώντας τη φανέλα του Ολυμπιακού.
𝗠𝗮𝗶𝘀 𝘂𝗺𝗮 𝘀𝗲𝘀𝘀𝗮̃𝗼, 𝗼 𝗺𝗲𝘀𝗺𝗼 𝗳𝗼𝗰𝗼. 💪#RemamosJuntos #rioavefc pic.twitter.com/dwtLNiXdI4— Rio Ave FC (@RioAve_FC) August 1, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.