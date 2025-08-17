Όπως αποκάλυψε η Sun, ο Άντι Κάρολ και η Λου Τίσλεϊντ έχουν αφήσει πίσω τις παρεξηγήσεις και είναι ξανά μαζί, παλεύοντας για να σώσουν τη σχέση τους.

Ο Άντι Κάρολ, ο πάντα εκρηκτικός επιθετικός που έχει ζήσει τα πάνω και τα κάτω στα γήπεδα αλλά και στη ζωή, ανακοίνωσε ότι είναι ξανά μαζί με τη Λου Τίσλεϊντ μετά από μια περίοδο που τα πράγματα… στράβωσαν για τα καλά.

Μετά από έναν μίνι «πόλεμο» και την περιβόητη ιστορία με την αστυνομία στη Μύκονο, το ζευγάρι αποφάσισε να αφήσει πίσω τα τρεξίματα και να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους.

Ο Κάρολ, που έχει περάσει δύσκολες στιγμές με το διαζύγιό του από τη Μπίλι Μάκλοου, φαίνεται πως βρήκε ξανά την ηρεμία του στην προσωπική του ζωή.

«Είμαστε σαν όλα τα ζευγάρια. Μαλώνουμε, τα βρίσκουμε, προχωράμε», δήλωσε χαρακτηριστικά, αφήνοντας πίσω του τα σύννεφα που είχαν σκεπάσει τη σχέση τους και δείχνοντας έτοιμος για μια νέα αρχή.