Άντι Κάρολ: Ξαναβρήκε τη Λου και… την ηρεμία του!
Ο Άντι Κάρολ, ο πάντα εκρηκτικός επιθετικός που έχει ζήσει τα πάνω και τα κάτω στα γήπεδα αλλά και στη ζωή, ανακοίνωσε ότι είναι ξανά μαζί με τη Λου Τίσλεϊντ μετά από μια περίοδο που τα πράγματα… στράβωσαν για τα καλά.
Μετά από έναν μίνι «πόλεμο» και την περιβόητη ιστορία με την αστυνομία στη Μύκονο, το ζευγάρι αποφάσισε να αφήσει πίσω τα τρεξίματα και να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους.
- Άντι Κάρολ: Πήγε στη Μύκονο, μέθυσε, τσακώθηκε, προσήχθη και χώρισε!
Άντι Κάρολ: Ανακρίθηκε από την Αστυνομία Μυκόνου μετά από καυγά με τη σύντροφό του
Ο Κάρολ, που έχει περάσει δύσκολες στιγμές με το διαζύγιό του από τη Μπίλι Μάκλοου, φαίνεται πως βρήκε ξανά την ηρεμία του στην προσωπική του ζωή.
«Είμαστε σαν όλα τα ζευγάρια. Μαλώνουμε, τα βρίσκουμε, προχωράμε», δήλωσε χαρακτηριστικά, αφήνοντας πίσω του τα σύννεφα που είχαν σκεπάσει τη σχέση τους και δείχνοντας έτοιμος για μια νέα αρχή.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.