Άντι Κάρολ: Πήγε στη Μύκονο, μέθυσε, τσακώθηκε, προσήχθη και χώρισε!

Ο Άντι Κάρολ φέρεται να έδωσε τέλος στη σχέση του με τη Λου Τίσντεϊλ μετά από έντονους καβγάδες στις διακοπές τους στη Μύκονο. Κλήθηκε η αστυνομία, έγινε ανάκριση και ο ποδοσφαιριστής διέγραψε κάθε ίχνος της από τα social media.

Ο Άντι Κάρολ φέρεται να έβαλε οριστικό τέλος στη σχέση του με τη γνωστή μακιγιέζ και influencer, Λου Τίσντεϊλ, έπειτα από αλλεπάλληλες εντάσεις που κορυφώθηκαν κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στη Μύκονο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της The Sun, ο πρώην επιθετικός της Premier League αποφάσισε να απομακρυνθεί από τη σύντροφό του, επικαλούμενος κούραση από τον τρόπο ζωής της και τη διαρκή της ενασχόληση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το ζευγάρι, που ήταν μαζί για περίπου έναν χρόνο, δεν ακολουθεί πλέον ο ένας τον άλλο στο Instagram, ενώ ο Κάρολ φρόντισε να διαγράψει κάθε κοινή τους φωτογραφία.

«Έχει κουραστεί από τις απαιτήσεις και την εμμονή της με το Instagram», ανέφερε πηγή από το στενό περιβάλλον του 36χρονου ποδοσφαιριστή. «Της είπε ότι τελείωσε. Θέλει να επικεντρωθεί στη ζωή του πίσω στην Αγγλία και στα παιδιά του».

Εκνευρισμένος και μεθυσμένος

Η απόφαση φέρεται να ελήφθη λίγο καιρό μετά από δύο περιστατικά στη Μύκονο, στα οποία κλήθηκε η αστυνομία λόγω καβγάδων ανάμεσα στο ζευγάρι. Το πρώτο συνέβη σε εστιατόριο του νησιού, όπου, σύμφωνα με μαρτυρίες, ο Κάρολ εμφανίστηκε ιδιαίτερα εκνευρισμένος και υπό την επήρεια αλκοόλ, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους παριστάμενους. Το προσωπικό της ταβέρνας επιβεβαίωσε ότι κάλεσε την αστυνομία, η οποία μίλησε ιδιαιτέρως στον πρώην διεθνή επιθετικό, προτού εκείνος αποχωρήσει ήρεμα από το σημείο.

Λίγες ώρες αργότερα, νέα ένταση καταγράφηκε στο ξενοδοχείο όπου διέμεναν, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για υλικές ζημιές στο δωμάτιο. Ο Κάρολ οδηγήθηκε εκ νέου στο αστυνομικό τμήμα για ανάκριση, χωρίς ωστόσο να προκύψει κατηγορία ή να γίνει σύλληψη.

Όπως όλα τα ζευγάρια...

Οι ίδιοι, σε κοινή δήλωση στη The Sun, χαρακτήρισαν το περιστατικό «μια συνηθισμένη έντονη συζήτηση, όπως έχουν πολλά ζευγάρια», ενώ τόνισαν ότι το θέμα διογκώθηκε αδικαιολόγητα από παρατηρητές. «Η αστυνομία διαπίστωσε άμεσα ότι δεν υπήρχε λόγος ανησυχίας. Δεν υπήρξε καμία κατηγορία, και κανένας από τους δύο δεν συνελήφθη», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Η τελευταία κοινή εμφάνιση του ζευγαριού καταγράφηκε στα τέλη Ιουλίου, σε συναυλία των Oasis, με φωτογραφίες που έδειχναν πως η σχέση τους παρέμενε σε καλό επίπεδο.

Η προσωπική ζωή του Άντι Κάρολ έχει απασχολήσει κατά καιρούς τα μέσα ενημέρωσης. Ο ίδιος χώρισε το 2023 με την πρώην σύζυγό του και TV περσόνα, Μπίλι Μάκλοου, με την οποία έχει αποκτήσει τρία παιδιά. Το ζευγάρι χώρισε έπειτα από δύσκολες περιόδους, με αποκορύφωμα ένα επεισόδιο το 2022, όταν ο Κάρολ φωτογραφήθηκε μεθυσμένος με δύο άγνωστες γυναίκες σε ξενοδοχείο στο Ντουμπάι. Αν και τότε η Μάκλοου τον συγχώρησε, το ζευγάρι τελικά προχώρησε το διαζύγιο.

Ο Κάρολ, πατέρας πέντε παιδιών, αγωνίστηκε μέχρι πρόσφατα στη Γαλλία, αλλά έχει επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο για να συνεχίσει την καριέρα του στη Dagenham & Redbridge. Όπως λέγεται, η νέα του προτεραιότητα είναι να αφοσιωθεί στην οικογένεια και το ποδόσφαιρο, αποφεύγοντας τη δημόσια έκθεση που συνοδεύει σχέσεις με πρόσωπα του χώρου της showbiz και των social media.

