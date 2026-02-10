Ο Μοχάμεντ Σαλάχ έχει ήδη ξεκινήσει συζητήσεις με την Αλ Ιτιχάντ, την ώρα που το μέλλον του στη Λίβερπουλ παραμένει αβέβαιο.

Μετά από ένα τεταμένο κλίμα ανάμεσα σε Σαλάχ και Λίβερπουλ, φαίνεται πως το τελευταίο διάστημα οι σχέσεις αποκαταστάθηκαν με τον Σλοτ να μιλάει με τα καλύτερα λόγια για τον Αιγύπτιο. Παρόλα αυτά δεν έχει γίνει ακόμη καμία αναφορά για το συμβόλαιό του, που λήγει το 2027. Οι Reds θα πρέπει ή να τον παραχωρήσουν ή να συμφωνήσουν σε επέκταση συμβολαίου ώστε να μην αποχωρήσει ελεύθερος.

Ο Σαλάχ είναι εδώ και καιρό στο στόχαστρο της Σαουδικής Αραβίας, αλλά σύμφωνα με το «Footmercato», φαίνεται πως έχουν ξεκινήσει ήδη οι συζητήσεις με την Αλ Ιτιχάντ για το καλοκαίρι. Αν και στη αρχή, ο 33χρονος επιθετικός δεν ήταν πολύ ανοιχτός στο ενδεχόμενο να αγωνιστεί στη Saudi Pro League, το γαλλικό μέσο αναφέρει πως πλέον εξετάζει διαφορετικά το ενδεχόμενο.

Το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας δεν διανύει και την καλύτερη περίοδο αυτή τη στιγμή, ειδικά μετά την μεταγραφή του Καρίμ Μπενζεμά, που άφησε την Αλ Ιτιχάντ για την πρωτοπόρο Αλ Χιλάλ, προκαλώντας και την έντονη αντίδραση του Κριστιάνο Ρονάλντο.