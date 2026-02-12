Η Λίβερπουλ μετά την σοκαριστική ήττα από την Μάντσεστερ Σίτι, έβγαλε αντίδραση, καθώς επικράτησε της Σάντερλαντ με 1-0 και εδραιώθηκε στην 6η θέση της βαθμολογίας.

Στο βροχερό Στάδιο του Φωτός, η Λίβερπουλ πήρε μια αγχωτική, αλλά σημαντική νίκη κόντρα στη Σάντερλαντ με 1-0. Η ομάδα του Άρνε Σλοτ επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα και μείωσε στους δύο βαθμούς από την Τσέλσι και την πρώτη πεντάδα της βαθμολογίας της Premier League, βγάζοντας αντίδραση μετά τη σοκαριστική, εντός έδρας ήττα ενάντια στη Μάντσεστερ Σίτι πριν από μερικές ημέρες.

Οι Reds άρχισαν να ανεβάζουν ρυθμό μετά το πρώτο 20λεπτο με τον Βιρτζ να δημιουργεί αρκετά προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα έχοντας δύο καλές ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ. Στο β' ημίχρονο το σύνολο του Σλοτ μπήκε φουριόζο με τον Σαλάχ να δημιουργεί ρωγμές στην αντίπαλη άμυνα. Το γκολ τελικά ήρθε στο 61'. Ο Αιγύπτιος εκτέλεσε κόρνερ και ο Φαν Ντάικ με κεφαλιά έγραψε το 1-0, παρά την προσπάθεια του Ντιαρά να διώξει. Οι Reds θα μπορούσαν να σημειώσουν και δεύτερο τέρμα με τον Εκιτικέ και Σαλάχ να έχουν σημαντικές ευκαιρίες στη συνέχεια. Οι γηπεδούχοι είχαν τις δικές τους στιγμές για να ισοφαρίσουν κυρίως με τον Χιουμ, χωρίς όμως αποτέλεσμα με το 1-0 να παραμένει μέχρι το φινάλε.