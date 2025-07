Στα 36 του χρόνια, ο Άντι Κάρολ δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει το ποδόσφαιρο, με τον ίδιο να επιστρέφει και επίσημα στην Αγγλία για λογαριασμό ομάδας της έκτης κατηγορίας.

Επίσημη είναι η επιστροφή του Άντι Κάρολ στην Αγγλία. Μετά το πέρασμά του από την Μπορντό την περασμένη σεζόν, ο 36χρονος άλλοτε παίκτης της Λίβερπουλ -μεταξύ άλλων- γύρισε στα... πάτρια εδάφη στα χάρη ομάδας της 6ης κατηγορίας!

Ο λόγος για την Ντάγκεναμ που αγωνίζεται στην National League South, η οποία καλωσόρισε τον Κάρολ με βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Θυμίζουμε, ότι ο Κάρολ είχε επιλέξει την χρεοκοπημένη Μπορντό, στην οποία αμοιβόταν με ελάχιστα χρήματα που δεν του έφταναν καλά-καλά για τα έξοδα στην πόλη, όπως ο ίδιος είχε πει. Απ' ό,τι φαίνεται με την επιλογή της νέας του ομάδας, δεν θέλει για κανέναν λόγο να αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο.

It's not every day... ⚔️ pic.twitter.com/wkgK9q1QGG