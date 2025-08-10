Τραγωδία στη Σκωτία, καθώς κατέληξε οπαδός της Ρέιντζερς που είχε αισθανθεί αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του Σαββατιάτικου αγώνα με την Νταντί.

Μία δυσάρεστη είδηση έρχεται από τη Σκωτία και αφορά έναν άτυχο οπαδό της Ρέιντζερς. Η ομάδα του Ράσελ Μάρτιν αντιμετώπιζε το Σάββατο (9/8) στο «Ibrox» την Νταντί για το πρωτάθλημα, όταν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ένας άντρας χρειάστηκε να λάβει ιατρική βοήθεια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 70χρονος οπαδός αισθάνθηκε αδιαθεσία και χρειάστηκε να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, δυστυχώς δεν τα κατάφερε και κατέληξε αργότερα βυθίζοντας στο πένθος τους οικείους του.

Από την πλευρά της, όταν η Ρέιντζερς ενημερώθηκε για το τραγικό περιστατικό, επιβεβαίωσε με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την είδηση εκφράζοντας παράλληλα τα συλλυπητήριά της.

Η ανακοίνωση της Ρέιντζερς

«Όλοι στη Ρέιντζερς είμαστε συντετριμμένοι μαθαίνοντας για τον θάνατο ενός εκ των φιλάθλων μας, στον χθεσινό αγώνα με τη Νταντί.

Οι σκέψεις όλων μας είναι με την οικογένεια και τους φίλους του εκλιπόντος. Θα επικοινωνήσουμε με την οικογένεια προκειμένου να προσφέρουμε την υποστήριξή μας σε αυτήν τη βαθιά θλιβερή και δύσκολη στιγμή», ανέφερε η ανακοίνωση.