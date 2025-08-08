Ο στράικερ της σκωτσέζικης ομάδας απάντησε σε ερώτηση αναφορικά με το μέλλον του, αφήνοντας να εννοηθεί πως δύσκολα θα αποχωρήσει.

Το όνομα του Σίριλ Ντέσερς «παίζει» εδώ και πολύ καιρό στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, όσον αφορά την ενίσχυση στην επιθετική γραμμή.

Ο Νιγηριανός επιθετικός βρέθηκε σύμφωνα με δημοσιεύματα αρκετές φορές κοντά στην ομάδα του Νίκολιτς, ωστόσο η υπόθεση φαίνεται πως ποτέ δεν έφτασε στο τελικό στάδιο, ενώ η απόκτηση του Λούκα Γιόβιτς από την Ένωση μάλλον... τελείωσε το θέμα του παίκτη της Ρέιντζερς.

Ωστόσο, και ο ίδιος φέρεται να έδωσε ένα τέλος στα σενάρια αναφορικά με το μέλλον του. Σε ερώτηση που του τέθηκε από οπαδό της σκωτσέζικης ομάδας μετά τον αγώνα με τη Μάδεργουελ, ο Ντέσερς απάντησε πως μάλλον θα παραμείνει στον σύλλογο.

Συγκεκριμένα, ο φίλος της Ρέιντζερς είπε στον 30χρονο «Καλό παιχνίδι Σίριλ. Μένεις ή φεύγεις;», με τον ίδιο να απαντά «Ε, φαίνεται ότι θα μείνω. Είμαι εδώ σήμερα, ε;» και τον φίλαθλο της ομάδας να χαίρεται με την απάντηση που έλαβε.