Κατά τη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης μεταξύ Σπόρτινγκ Λισαβόνας και Σέλτικ, οι οπαδοί των Λιονταριών ανέβασαν ένα πανό στις εξέδρες κατά του Βίκτορ Γιόκερες, που οδεύει προς Άρσεναλ.

Ένα από τα μεγαλύτερα μεταγραφικά σίριαλ του φετινού καλοκαιριού φαίνεται να οδεύει προς το τέλος του, με την επικείμενη μεταγραφή του Βίκτορ Γιόκερες στην Άρσεναλ. Η υπόθεση του Σουηδού επιθετικού πέρασε από «χίλια κύματα», καθώς αρκετοί ευρωπαϊκοί σύλλογοι είχαν εκφράσει έντονο ενδιαφέρον για την απόκτησή του.

Η απουσία του Γιόκερες από τις προπονήσεις και την καλοκαιρινή προετοιμασία της Σπόρτινγκ πυροδότησε την αντίδραση των οπαδών της πορτογαλικής ομάδας.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου του φιλικού αγώνα με την Σέλτικ, οι οπαδοί της Σπόρτινγκ σήκωσαν ένα πανό που έγραφε: «Δεν κλαίμε για αυτούς που φεύγουν, χαιρόμαστε για αυτούς που μένουν».

Η ένταση κορυφώθηκε στο δεύτερο ημίχρονο, με τους φίλους της ομάδας να υψώνουν νέο πανό, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα τον παίκτη: «Κανείς δεν είναι πάνω από τα συμφέροντα του συλλόγου, όποιος κι αν είναι!»

Η μεταγραφή του Γιόκερες στην Άρσεναλ θα ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο για τον ίδιο στην Premier League.

No meio de um braço de ferro entre Viktor Gyokeres e o Sporting, a Juve Leo tomou uma posição. 🦁



No primeiro encontro de pré-época dos leões aberto ao público, diante do Celtic no Estádio Algarve o grupo organizado de adeptos leoninos revelou uma tarja.🟢#Sporting pic.twitter.com/xYnKX79bvU