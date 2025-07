Στην κορυφή της λίστας ως αντικαταστάτης του Βίκτορ Γιόκερες βρίσκεται ο Λουίς Σουάρες της Αλμερίας που αγωνίζεται στη La Liga 2, ενώ και ο Χρήστος Τζόλης «τσεκάρεται» από τα Λιοντάρια.

Οι μεταγραφικές εξελίξεις «τρέχουν» με τις Σπόρτινγκ και Άρσεναλ να βρίσκονται πια πολύ κοντά σε συμφωνία για την περίπτωση του Βίκτορ Γιόκερες.

Μάλιστα, φαίνεται πως οι διαπραγματεύσεις των δύο συλλόγων βρίσκονται στην τελική ευθεία, με τον Σουηδό φορ να έχει συμφωνήσει με τους Gunners για πενταετές συμβόλαιο, ενώ παράλληλα ο ίδιος πιέζει για να υλοποιηθεί η μεταγραφή του.

Οι άνθρωποι της Σπόρτινγκ ψάχνονται για τον αντικαταστάτη του, με την «Record» να έχει βάλει στη λίστα της και τον Χρήστο Τζόλη προκειμένου να ενισχυθεί στα «φτερά» της επίθεσης ο πορτογαλικός σύλλογος.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, υποστηρίζει ότι τα Λιοντάρια έχουν θέσει ως νούμερο ένα στόχο έναν παίκτη της... La Liga 2. Ο λόγος, για τον 27χρονο Κολομβιανό επιθετικό της Αλμερίας, Λουίς Σουάρες, ο οποίος την περασμένη σεζόν σημείωσε 31 γκολ σε 43 συμμετοχές, ενώ αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στην κατηγορία (27 τέρματα). Οι αρχικές συζητήσεις μεταξύ του ποδοσφαιριστή και της Σπόρτινγκ έχουν ήδη ξεκινήσει.

🚨🟢⚪️ Understand Sporting CP keep working on Luis Javier Suárez deal with Almeria striker top of their list to replace Gyökeres.



Suárez, keen on the move with initial talks taking place since June as exclusively revealed. pic.twitter.com/1B8tXY04iz