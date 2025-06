Ο πρόεδρος της Σπόρτινγκ αρνήθηκε να γνωστοποιήσει την τιμή πώλησης του Σουηδού φορ, τονίζοντας πως ο ίδιος ο παίκτης γνωρίζει το ποσό.

Τελειωμό δεν έχει το σίριαλ της μεταγραφής του Βίκτορ Γιόκερες στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο. Ο Σουηδός στράικερ έχει ξεκαθαρίσει στον πρόεδρο της Σπόρτινγκ πως θέλει να αποχωρήσει και αν αυτό δεν γίνει πράξη, θα απέχει από τις προπονήσεις.

Ωστόσο, το πρόβλημα φαίνεται να είναι το ποσό με τον οποίο θα τον παραχωρήσει το πορτογαλικό κλαμπ, καθώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη ποιο είναι αυτό. Σίγουρα πάντως δεν είναι τα 60 εκατ. ευρώ, συν άλλα 10 σε μορφή μπόνους, όπως αποκάλυψε ο ισχυρός άνδρας της Σπόρτινγκ, που συνεχίζει το... πόκερ, μη θέλοντας να αποκαλύψει την τιμή του 27χρονου.

«Δεν θα σας πω ποια είναι η τιμή, ο παίκτης ξέρει ποια είναι. Μπορώ να σας πω ότι ο Βίκτορ δεν θα φύγει για 60 εκατ. ευρώ, συν 10 εκατ. σε μπόνους, απλά δεν θα το κάνει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

