Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες έβαλε το... λιθαράκι του στον θρίαμβο της Αργεντινής κόντρα στη Βραζιλία, αρχίζοντας τα «γκελάκια» στο τελευταίο δεκάλεπτο με το σκορ στο 4-1, κάτι που δεν άρεσε ωστόσο στον Λιονέλ Σκαλόνι.

Ονειρικό βράδυ με ιστορική νίκη... 60ετίας έζησε η εθνική Αργεντινής, η οποία τιμώρησε τη Βραζιλία και τον Ραφίνια για τις αλαζονικές δηλώσεις του με εμφατική «τεσσάρα» (4-1) στο «Μονουμεντάλ», τσεκάροντας και μαθηματικά το εισιτήριό της για το Μουντιάλ του 2026.

Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές δεν άφησαν περιθώρια αμφισβήτησης και έθεσαν τις βάσεις του θριάμβου με τρία γκολ από το πρώτο μέρος, βάζοντας το... κερασάκι στο 71' με τον Σιμεόνε. Τη δική του... γαρνιτούρα, ωστόσο, θέλησε να προσθέσει ο συνήθης ύποπτος στα... viral στιγμιότυπα, Εμιλιάνο Μαρτίνες.

Ο κίπερ της Αλμπισελέστε, αφότου πρωταγωνίστησε στο «πέσιμο» των Αργεντινών στον Ραφίνια κατά την ανάπαυλα, είχε όρεξη να... τρολάρει τη Σελεσάο προς το φινάλε, κάνοντας «γκελάκια» με την μπάλα από το 84ο λεπτό της αναμέτρησης.

Η κίνηση αυτή, ωστόσο, δεν άρεσε στον προπονητή του, Λιονέλ Σκαλόνι, ο οποίος τον προέτρεψε αμέσως από τον πάγκο να σταματήσει. Μετά το ματς, άλλωστε, ο Αργεντινός τεχνικός κατεύνασε τους τόνους τόσο απέναντι στον Ραφίνια όσο και με τις δηλώσεις του για την εθνική Βραζιλίας.



Emiliano Martinez is trolling with Brazil pic.twitter.com/kRiF6MqlOU

Emiliano Martínez with the ball but Lionel Scaloni does not approve! 🇦🇷 pic.twitter.com/vKzKc3Sz7e