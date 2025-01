Σε ένα επεισοδιακό ματς η Αλ Νασρ με δυο γκολ του Ρονάλντο λύγισε την Αλ Καλίτζ με 3-1 που είχε ισοφαρίσει προσωρινά με γκολ του Φορτούνη. Αποβλήθηκε ο Γιώργος Δώνης για έκρηξη προς τον Τάσο Σιδηρόπουλο.

Ελληνικό χρώμα είχε η αναμέτρηση της Αλ Καλίτζ απέναντι στην Αλ Νασρ για το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας. Με τους Γιώργο Δώνη, Κώστα Φορτούνη και Τάσο Σιδηρόπουλο να πρωταγωνιστούν για... ξεχωριστούς λόγους σε μια επεισοδιακή αναμέτρηση, η Αλ Νασρ πήρε τελικά τη νίκη με 3-1 χάρη σε δυο γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο, παρά την προσωρινή ισοφάριση των γηπεδούχων με πέναλτι του Φορτούνη.

Τα θεμέλια της νίκης ωστόσο στρώθηκαν από πιο νωρίς και συγκεκριμένα στο 34΄, όταν ο διαιτητής του αγώνα, Τάσος Σιδηρόπουλος, απέβαλε τον Αλ Χαμσάλ και προκάλεσε την έκρηξη του προπονητή της Αλ Καλίτζ, Γιώργου Δώνη. Ο Έλληνας τεχνικός έχασε την ψυχραιμία του και μπήκε στον αγωνιστικό χώρο για να τα ψάλλει στον συμπατριώτη του, ο οποίος δεν ανέχθηκε τη συμπεριφορά και απέβαλε τον συμπατριώτη του από τον πάγκο.

Al Khaleej’s manager is sent off too. pic.twitter.com/t6Q2ggr85l

That was Cristiano’s 18th goal in all competitions for Al Nassr this season!pic.twitter.com/Gc6jWokl3Q