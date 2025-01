Την οργή του Γιώργου Δώνη προκάλεσε η απόφαση του Τάσου Σιδηρόπουλου να αποβάλλει παίκτη της Αλ Καλίτζ, με τον Έλληνα διαιτητή να δείχνει επίσης κόκκινη στον μαινόμενο προπονητή.

Το ελληνικό... ταπεραμέντο κυριάρχησε στη Σαουδική Αραβία και τον αγώνα της Αλ Καλίτζ απέναντι στην Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο. Εκεί όπου ο διαιτητής του αγώνα, Τάσος Σιδηρόπουλος, προκάλεσε την έκρηξη του Γιώργου Δώνη, μετά την απόφασή του να αποβάλλει στο 34΄του αγώνα τον Αλ Χαμσάλ των γηπεδούχων.

Η συγκεκριμένη απόφαση βρήκε τελείως αντίθετο τον Έλληνα προπονητή της Αλ Καλίτζ, ο οποίος δεν κατάφερε να συγκρατήσει την ψυχραιμία του και μπήκε στον αγωνιστικό χώρο για να τα... ψάλλει στον Σιδηρόπουλο!

Με τη σειρά του ο Έλληνας διαιτητής δεν ανέχθηκε αυτή τη συμπεριφορά κι έδειξε κόκκινη κάρτα στον Δώνη, ο οποίος εξακολουθούσε να παραπονιέται έντονα προς τον Σιδηρόπουλο για την απόφασή του.

Με το αριθμητικό πλεονέκτημα υπέρ της η Αλ Νασρ κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 65΄με γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο για το 1-0 απέναντι στην ομάδα των Δώνη και Φορτούνη, ο οποίος ωστόσο απάντησε προσωρινά για το 1-1 με εύστοχο χτύπημα πέναλτι.

