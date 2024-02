Όλα όσα έκανε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στο φιλικό της Αλ Νασρ με την Αλ Χιλάλ. Τα νεύρα με τους... πάντες, οι χειρονομίες και η απάντηση στα «Μέσι, Μέσι».

Ένα φαντασμαγορικό φιλικό στο πλαίσιο του τελικού του «Riyadh Season Cup» διεξήχθη στη Σαουδική Αραβία ανάμεσα στην Αλ Νασρ και την Αλ Χιλάλ. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο, όπως αναμενόταν, ωστόσο αυτή τη φορά ο Πορτογάλος δεν ήταν κεντρικό πρόσωπο λόγω των ποδοσφαιρικών του ικανοτήτων.

Ο 39χρονος σούπερ σταρ ήταν φανερά εκνευρισμένος από το ξεκίνημα της αναμέτρησης. Όλα έδειχναν να του φταίνε και τα έβαλε με τους πάντες. Από τη μια οι κινήσεις που δεν του έβγαιναν, από την άλλη οι αποφάσεις της διαιτήτριας της αναμέτρησης, με τους οπαδούς της Αλ Χιλάλ ωστόσο να τον... τρελαίνουν περισσότερο από όλους εντός του γηπέδου.

Ο Ρονάλντο τα έβαλε με την διαιτήτρια για μια φάση όπου δεν του πιστώθηκε φάουλ. Οι δυο τους είχαν έναν έντονο διάλογο με τον Πορτογάλο να της απαντά με διάφορες χειρονομίες, ζητώντας της μάλιστα να αποχωρήσει και από το γήπεδο!

Ronaldo gets angry at the referee’s decision and boots the ball into the crowd 😂😂😂



Resulting in a yellow card. pic.twitter.com/bQCT4PQZPc — george (@StokeyyG2) February 8, 2024

Ronaldo was insult!ng the female referee and asking her to leave the pitch. 💀

pic.twitter.com/me5SdhJ5d9 February 8, 2024

Οι φίλαθλοι της Αλ Χιλάλ συνειδητοποίησαν ότι ο Κριστιάνο δεν ήταν σε καλή βραδιά και έτσι έριξαν περισσότερο λάδι στη φωτιά φωνάζοντας συνθήματα υπέρ του Λιονέλ Μέσι. Ο Πορτογάλος φυσικά απάντησε, έστρεψε το βλέμμα του προς τους οπαδούς της αντίπαλης ομάδας, έκανε μερικές χειρονομίες με τα χέρια και μάλιστα φάνηκε να τους λέει χαρακτηριστικά «Εγώ είμαι εδώ, όχι ο Μέσι», με τους οπαδούς της Αλ Χιλάλ να το απολαμβάνουν και να φωνάζουν ακόμα πιο δυνατά.

🗣️ Cristiano Ronaldo to Al Hilal Fans: "I am here... not Messi."



Tears man he's so Insecure 😭😭😭pic.twitter.com/13DrhhObCZ — ACE (@FCB_ACEE) February 8, 2024

Ronaldo is FUMING at the crowd chanting Messi’s name over his 😂 pic.twitter.com/pFK6yNlXAj February 8, 2024

Λίγο μετά το τέλος της αναμέτρησης, κατά τη διάρκεια της παραλαβής των μεταλλίων ο Ρονάλντο ήταν και πάλι εκνευρισμένος, κάνοντας νέες χειρονομίες με τα χέρια του. Κι όμως, ο Κριστιάνο είχε να... δώσει περισσότερα. Κατά την αποχώρηση του από το γήπεδο, οι φίλαθλοι της Αλ Χιλάλ του πέταξαν μερικά κασκόλ της ομάδας τους, με τον Πορτογάλο να τοποθετεί ένα από αυτά στα γεννητικά του όργανα, με την κακή βραδιά του 39χρονου να κλείνει με αυτόν τον τρόπο...