Ο Ρονάλντο ήταν καθοριστικός για τη νίκη της Αλ Νασρ (2-0)βρίσκωντας δίχτυα μετά από άψογη συνεργασία με τον Φέλιξ.

Δεν μπορείς να είσαι συμπαίκτης με τον Κριστιάνο Ρονάλντο και να μην ζητάς και να μην ακούς τις συμβολές του, ειδικά όταν σου τις προσφέρει απλόχερα. Έτσι έκανε και ο Ζοάο Φέλιξ που συνεργάστηκε άψογα μαζί του για να σκοράρει και «κλειδώσει» τη νίκη για την ομάδα του.

Πιο συγκεκριμένα ο 26χρονος Πορτογάλος που μετακόμισε στη Σαουδική Αραβία για λογαριασμό της Αλ Νασρ το καλοκαίρι του 2025 άκουσε τη συμβουλή του CR7, που του είπε πως να εκτελέσει το κόρνερ για να σκοράρει και φυσικά ο Ρονάλντο τα κατάφερε.

Στο ματς του πρωταθλήματος κόντρα στην Αλ Αχλί (2-0), η ομάδα του Πορτογάλου σούπερ σταρ κατάφερε να πάρει τη νίκη με 2-0. Το τελικό σκορ «σφραγίστηκε» από την άψογη συνεργασία τους, με την Αλ Νασρ να φιγουράρει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.