Οι οπαδοί της Αλ Χιλάλ φώναζαν ρυθμικά το όνομα του Λιονέλ Μέσι προκαλώντας την έκρηξη του Κριστιάνο Ρονάλντο ο οποίος τους απάντησε.

Φανερά εκνευρισμένος εμφανίστηκε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στην αναμέτρηση της Αλ Νασρ με την Αλ Χιλάλ στο πλαίσιο του φιλικού τουρνουά «Riyadh Season Cup».

Τόσο κατά τη διάρκεια του αγώνα, όσο και μετά το τέλος, ο Πορτογάλος σταρ έδειξε τον εκνευρισμό του με διάφορους τρόπους καθώς μετά τη λήξη φάνηκε να τρίβει στα γεννητικά του όργανα ένα κασκόλ της αντίπαλης ομάδας. Την ώρα του αγώνα, οι οπαδοί της Αλ Χιλάλ θέλησαν να μπουν στο μυαλό του 39χρονου και με βάση τη συμπεριφορά του Ρονάλντο, μάλλον το κατάφεραν, φωνάζοντας το όνομα του Λιονέλ Μέσι!

Messi got Booed at PSG by his own fans & he took it like a champ.



Ronaldo gets Booed by the rival fans and he does the most disgusting thing possible.



You really can't buy Class.



