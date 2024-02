Εκνευρισμένος ήταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο μετά τη φιλική ήττα της Αλ Νασρ κόντρα στην Αλ Χιλάλ, με τον Πορτογάλο να ξεσπά στο φινάλε του αγώνα.

Ούτε στα... φιλικά δεν θέλει να χάνει ο Ρονάλντο. Πόσω δε μάλλον όταν η ήττα προέρχεται από την μεγάλη αντίπαλο. Στον τελικό του φιλικού τουρνουά «Riyadh Season Cup» μεταξύ Αλ Νασρ και Αλ Χιλάλ, η τελευταία κατάφερε να επικρατήσει με 2-0 χάρη σε γκολ των Μιλίνκοβιτς Σάβιτς και Αλνταβασάρι, γεγονός που δεν άρεσε καθόλου στον Κριστιάνο.

Ο Πορτογάλος άλλωστε μόνο συνηθισμένος δεν είναι στα μετάλλια της παρηγοριάς και ο εκνευρισμός του ήταν διάχυτος στο τέλος του αγώνα. Συγκεκριμένα ο Ρονάλντο αντέδρασε με χαρακτηριστική χειρονομία την ώρα που ήταν καθ΄οδόν για το μετάλλιο του, σε μια ένδειξη αγανάκτησης για την ήττα της ομάδας του από το αντίπαλο δέος.

Για την ιστορία ο έμπειρος επιθετικός ξεκίνησε βασικός και αγωνίστηκε σε όλη τη διάρκεια του ματς, δίχως πάντως να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα της Αλ Χιλάλ.

Cristiano Ronaldo was HEATED after losing in the Riyadh Season Cup final. 😳 pic.twitter.com/S531XJKSmc