Η Αλ Νασρ χτύπησε την πόρτα του Τακεφούσα Κούμπο προσφέροντας του 40 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο ωστόσο ο Ιάπωνας αρνήθηκε την πρόταση, θέλοντας να συνεχίσει στην Ευρώπη.

Μεγάλος ντόρος έχει προκληθεί την τελευταία περίοδο για την κατάσταση που επικρατεί στη Σαουδική Αραβία και για το πόσο μέλλον έχει το πρωτάθλημα της χώρας. Ο Τζόρνταν Χέντερσον ήταν αυτός που έμελλε να κάνει την αρχή, καθώς ο Άγγλος μέσος αποφάσισε να αποχωρήσει από την Αλ Ετιφάκ και να επιστρέψει στην Ευρώπη για χάρη του Άγιαξ, θυσιάζοντας μάλιστα και πολλά εκατομμύρια.

Το ίδιο φαίνεται πως θέλει να κάνει και ο Σέρτζει Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς έξι μήνες μετά τη μεταγραφή του στην Αλ Χιλάλ. Ο Τακεφούσα Κούμπο από την άλλη φέρεται να αρνήθηκε πρόταση «μαμούθ» που του έκανε η Αλ Νασρ όπως αποκαλύπτουν οι Ισπανοί.

Σύμφωνα με την «relevo» η ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο προσέγγισε τον Ιάπωνα εξτρέμ της Σοσιεδάδ κάνοντας του πρόταση ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο. Ο Κούμπο ωστόσο δεν μπήκε καν στη διαδικασία να διαπραγματευτεί και αρνήθηκε το... ρευστό των Σαουδάραβων λέγοντας τους ένα μεγάλο «όχι». Ο Ιάπωνας εξελίσσεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια και έχει γίνει κομβικός στη Σοσιεδάδ, με τους Ισπανούς να τονίζουν ότι περιμένει μια από τις μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες για να κάνει το step up στην καριέρα του.

